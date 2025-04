Todo es marketing: cómo cada acción se convierte en ventas

El marketing ya no es solo un departamento o área: es el ADN de toda organización. Cada interacción, reunión, mensaje, post, detalle influye en la percepción del cliente y, en última instancia, en el cierre de ventas. Como dijo Philip Kotler: "El marketing no es el arte de vender lo que produces, sino el arte de crear lo que se vende".

Hoy hablaré de cómo todo lo que hacemos es marketing y cómo cada estrategia, por pequeña que sea, puede convertirse en una venta.

La conexión inevitable: marketing y ventas

El marketing no termina con un "me gusta-un like" o un clic; su verdadero éxito se mide en conversiones.

Empresas con estrategias de marketing alineadas a ventas aumentan sus ingresos un 24% más rápido. Según un estudio de HubSpot.

El 68% de los compradores investiga en línea antes de tomar una decisión (Google).

Esto significa que cada contenido, publicación, correo o interacción en redes sociales es un escalón más que llega hacia el cierre, por eso el customer journey debe estar construido en donde cada “touch” sea un paso que nos apoye a seguir al siguiente. Todo es un proceso y toma su tiempo entender cada etapa, pero hazlo y si es rápido mucho mejor.

¿Dónde está el Marketing en todo lo que hacemos?

No solo son anuncios, el sitio web o redes sociales, el marketing está en:

El producto-servicio: Su diseño, empaque, comercialización y experiencia de uso.

El precio: Una estrategia de precios premium o accesible define tu mercado y cómo debes hacer su estrategia “go to market”.

La atención al cliente: Un cliente satisfecho recomienda definitivamente (marketing boca a boca o WOM, Word of mouth).

La cultura corporativa: Empresas como Google atraen talento y clientes por su marca empleadora.

Definitivamente verse bien y que tus empleados hablen bien también vende.

Acciones para tener en cuenta y convertir Marketing en ventas para los marketeros que quieren ver resultados tangibles:

Automatizar el embudo: Usar herramientas como CRM para guiar leads hasta la compra, entender el proceso de cada uno de los clientes, qué necesita y en qué etapa está.

Medir lo que importa: No solo "engagement", sino tasas de conversión y CAC (Costo de adquisición de cliente). Esto aterriza cuantitativamente todo lo que un mundo de acciones cualitativas trae.

Educar, no solo vender: El 70% de los compradores prefiere aprender de contenido antes de comprar (Demand Gen report). Así que en definitiva hay que tener una estrategia de marketing de contenidos.

Optimiza la experiencia mobile: El 53% de las visitas a e-commerce se pierden si el sitio no carga en 3 segundos (Google). Como público que navega en internet somos impacientes y necesitamos rapidez en la interacción bilateral.

Usa social selling: LinkedIn afirma que el 78% de los vendedores que usan redes sociales superan a sus competidores.

Errores que desconectan el marketing de las ventas

Falta de alineación entre equipos: Marketing y ventas deben compartir KPIs.

Ignorar el remarketing: Solo el 2% de los leads compra en el primer contacto (Invesp).

No personalizar: Tratar a los clientes y/o prospectos por su nombre, los acerca a la marca, no desaproveches.

La gran conclusión: el Marketing es el camino, las ventas el destino. Todo comunica y todo vende, desde un tweet hasta el tono de un servicio al cliente, cada acción es una semilla que puede surgir en ventas. Como marketeros, nuestro rol no es solo generar tráfico, sino construir puentes hacia el cierre. La meta no es persuadir, sino crear valor tan claro que el cliente elija comprar. En organizaciones data-driven, el Gerente de Marketing no solo es responsable del branding o el engagement, sino de impactar directamente en los ingresos.

Si eres CMO o líder de Marketing, esto no es una presión (o pueda que sí pero seguro la podemos manejar), sino una oportunidad para demostrar nuestro valor estratégico. Asumir esta responsabilidad y alinear los esfuerzos con los resultados financieros es clave para cumplir el número y por eso necesitan de Marketing.

El 75% de los CEOs espera que el marketing contribuya directamente al crecimiento de ingresos (Forrester).

El embudo de ventas comienza en marketing:

Los leads deben ser nutridos por contenido antes de llegar a ventas.

Un lead calificado por Marketing tiene más de probabilidad de convertirse en venta.

El marketing es un drive de ingresos y para eso; finalizo con que debemos ser un growth marketer, enfocado en ROI, hablando el lenguaje de los números (y reportarlos al CEO) y asegurarse que cada dólar invertido genere ingresos.

