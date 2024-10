Comprender el Churn, más allá de la pérdida de clientes

El churn, o bien la tasa de abandono, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos como marketeros y que a su vez es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas, ya que representa la pérdida de clientes, donde seguramente pueden estar clientes valiosos, que seguro nos duele perder. En el entorno digital, donde los consumidores tienen un acceso casi ilimitado a múltiples opciones, la fidelización se convierte en un factor crítico.

Pero ¿cómo podemos minimizar el churn y retener a nuestros clientes a largo plazo?

El churn no solo significa pérdida de ingresos; sino también implica una pérdida de confianza y compromiso con la marca que se deja de comprar. Un alto churn puede ser síntoma de problemas estructurales como falta de personalización, CX deficiente, o simplemente una comunicación ineficaz de la empresa directamente con los clientes. En un entorno altamente competitivo, retener a los clientes actuales puede ser hasta cinco veces más rentable que adquirir nuevos.

Aquí les expongo cuatro de estrategias de Marketing Digital para mitigar el Churn:

Personalización en la Experiencia del Cliente: Con la cantidad de datos disponibles y que recolectamos hoy en día, no hay excusa para ofrecer experiencias impersonales. En el marketing digital, existe un gran pilar y es que debe apoyar en la segmentación avanzada y el análisis de datos para comprender las preferencias y comportamientos de los clientes o audiencias. A través de campañas personalizadas, es posible mantener el interés y la satisfacción del consumidor, lo que reduce el churn. Automatización del Marketing y sacarle provecho al CRM: Las herramientas de automatización permiten a las marca/compañías estar un paso adelante en la comunicación. Al enviar mensajes automáticos en momentos clave del ciclo de vida del cliente (como cumpleaños, renovaciones o periodos de inactividad), se refuerza el compromiso y conocimiento sobre las preferencias. Un buen CRM integrado con estrategias de retargeting puede reactivar a los clientes que estén en riesgo de abandonar o que simplemente estén buscando otras opciones para suplir necesidades. Creación de programas de fidelización: Fomentar la lealtad por medio del diseño y creación de programas de recompensas o membresías exclusivas es una táctica que ha demostrado su eficacia en la reducción del churn. Estas iniciativas aumentan el valor percibido, los clientes se sienten parte de un “club” creando barreras psicológicas para evitar que los clientes se vayan a la competencia. Análisis Predictivo y Proactivo del Churn: Ahora bien si tenemos herramientas por qué no usarlas, y utilizar inteligencia artificial (AI) para identificar patrones de abandono antes de que sucedan es una de las estrategias más avanzadas que podemos aprovechar. Con el análisis predictivo, podemos detectar señales de advertencia y tomar medidas preventivas a tiempo, como ofrecer descuentos, promociones personalizadas. Identificar áreas de mejora u optimizar el servicio prestado.

Algunos ejemplos de empresas que hacen que el churn sea cada vez más bajo:

Netflix

Netflix ha venido perfeccionado el arte de la personalización para mantener a sus suscriptores totalmente comprometidos, reduciendo su tasa de abandono. El algoritmo recomienda contenido basado en los hábitos de consumo de series, documentales, películas de cada usuario, lo que mantiene a los clientes interesados y menos propensos a cancelar sus suscripciones. Además, Netflix usa notificaciones por correo electrónico y en su app para recordar a los usuarios el contenido nuevo, lo que reactiva a aquellos que no han interactuado con la plataforma en un tiempo. Este enfoque basado en la data y comportamiento de los usuarios ha sido clave para reducir el churn y mejorar la retención.

Estrategias clave:

Recomendaciones personalizadas basadas en el historial de visualización.

Notificaciones proactivas para mantener a los usuarios al tanto de contenido relevante.

Producción de contenido original exclusivo, creando valor adicional y razones para seguir suscrito.

Spotify

Para mitigar el churn, me encanta detallar cómo Spotify busca centrar su estrategia en la personalización, el engagement proactivo, y la oferta de contenido exclusivo.

Estrategias clave de Spotify para reducir el Churn

1. Personalización basada en datos:

Spotify utiliza algoritmos avanzados para analizar el comportamiento de los usuarios: sus preferencias de música, canciones escuchadas repetidamente, artistas favoritos y más.

Con esta información, genera recomendaciones personalizadas a través de playlists como "Descubrimiento Semanal" y "Daily Mixes", lo que mejora la experiencia de usuario y lo mantiene interesado.

Con esta información, genera recomendaciones personalizadas a través de playlists como "Descubrimiento Semanal" y "Daily Mixes", lo que mejora la experiencia de usuario y lo mantiene interesado. "Release Radar" y otras listas de reproducción adaptadas a los gustos del usuario son otro ejemplo de cómo anticipan las preferencias musicales.

2. Notificaciones proactivas y retargeting:

Spotify se asegura de que los usuarios que no han interactuado con la plataforma en un tiempo reciban notificaciones personalizadas que les recuerden contenido relevante o les ofrezcan recomendaciones basadas en sus hábitos de escucha previos.

Estas notificaciones pueden incluir alertas sobre nuevos lanzamientos de sus artistas favoritos, invitaciones a eventos, o recomendaciones de podcasts, lo que genera un sentido de urgencia para volver a usar la plataforma.

3. Oferta de contenido exclusivo:

Spotify ha invertido mucho en contenido original, como podcasts exclusivos y playlists curadas por artistas o celebridades. Esto crea una oferta de contenido que los usuarios no pueden obtener en otras plataformas, incrementando la percepción de valor.

También tienen promociones especiales con artistas y eventos que solo están disponibles en la plataforma, incentivando a los usuarios a permanecer activos.

4. Modelo Freemium:

Spotify ofrece un modelo freemium que permite a los usuarios usar el servicio de forma gratuita, aunque con anuncios. Este modelo ayuda a captar a los usuarios que no están listos para pagar, mientras que las ventajas del plan premium, como la escucha sin anuncios y la opción de descargar música para escuchar offline, son un gancho fuerte para reducir el churn a largo plazo.

Además, hacen ofertas personalizadas para que los usuarios premium regresen si cancelan, como descuentos temporales o promociones especiales.

5. Promociones y descuentos:

Spotify implementa ofertas de precios estratégicas para estudiantes, familiares y otros segmentos, lo que permite retener a usuarios con planes de precios adaptados a su capacidad de pago. Esta estrategia amplía su base de usuarios mientras reduce el riesgo de churn debido a razones económicas.

En conclusión para mitigar el churn en marketing digital no es solo una cuestión de tácticas o actividades aisladas, sino de crear una estrategia integral 360° que sitúe al cliente en el centro. La personalización, la automatización y el uso de datos predictivos son herramientas poderosas que permiten a las empresas anticiparse y responder a las necesidades de sus clientes, evitando que se vayan a la competencia. Los ejemplos mencionados son perfectos para comprender cómo las empresas trabajan este tipo de concepto en estrategias digitales efectivas no solo evitando el abandono por parte de clientes, sino que también construyen relaciones más sólidas con sus clientes.

