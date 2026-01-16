Cuando el marketing decidió medirse por resultados: 20 años de Effie Awards en Colombia

Hace 20 años, cuando Effie Awards llegó a Colombia, la industria del marketing enfrentaba un reto aún vigente: consolidar al marketing como una inversión estratégica capaz de generar resultados reales para los negocios y para el país.

En ese momento, Effie no solo buscó traer un premio más, sino encontrar en Colombia un aliado que defendiera con rigor sus valores y principios: la efectividad, la ética, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones basada en evidencia. Ese aliado no podía ser otro que la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), con quien compartía plenamente esta visión. Por esta razón, desde hace dos décadas, la ANDA es el licenciatario oficial de Effie en el país.

Desde entonces, Effie ha cumplido un rol fundamental al posicionar la efectividad como el criterio más alto de excelencia en marketing. El foco está en ideas que funcionan: estrategias que parten de un entendimiento profundo del negocio, del consumidor y del contexto, y que generan un impacto medible, sostenible y relevante.

En un mercado como el colombiano —diverso, desafiante y en constante transformación— este enfoque ha fortalecido a la industria. Los Effie Awards han impulsado una forma de pensar más estratégica, han elevado la conversación profesional y han profundizado el entendimiento de lo que hay detrás de la efectividad del marketing: estrategia, datos, análisis y decisiones bien fundamentadas.

Desde la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), hemos tenido el honor y la responsabilidad de ser licenciatarios oficiales de Effie Worldwide en Colombia durante estas dos décadas. Este rol expresa el compromiso con un estándar compartido, con el rigor estratégico y con un diálogo permanente basado en resultados, evidencia y buenas prácticas.

Como ANDA, creemos firmemente que el marketing impulsa el crecimiento, fortalece la confianza y contribuye a la sostenibilidad, Effie se integra de manera natural a esta visión. A través de este programa, anunciantes, agencias, equipos in-house y academia convergen alrededor de un mismo lenguaje: el de la efectividad. En esa diversidad de miradas se construye uno de los ecosistemas más valiosos de la industria.

A lo largo de estos 20 años, los casos Effie han construido una memoria viva del marketing en Colombia, reflejando la evolución de los consumidores, los medios y las marcas, y se proyecta hacia el futuro con Effie Academy College, iniciativa que integramos desde hace 10 años y que conecta a estudiantes y universidades con desafíos reales y forma a las nuevas generaciones bajo criterios de efectividad.

Effie reconoce el valor del trabajo estratégico y a las personas que lo hacen posible: profesionales, equipos y líderes que transforman ideas en resultados. Esta visión se potencia a través de su proceso de juzgamiento, que integra la experiencia de jurados expertos, discusiones profundas y el análisis riguroso de datos y fuentes que explican la efectividad en acción.

Actualmente, en un contexto de transformación constante impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial, Effie reafirma un principio claro: la efectividad guía las decisiones que generan valor. La creatividad y la innovación encuentran su mayor impacto cuando están alineadas con resultados concretos.

Este hito de 20 años representa un reconocimiento a quienes han construido este camino y una reafirmación del compromiso con el futuro del marketing en el país. Desde la ANDA, continuaremos impulsando a Effie como un referente que educa, conecta y eleva a toda la industria.

La invitación es a seguir construyendo juntos. Anunciantes, agencias, equipos in-house, academia y profesionales del sector están llamados a ser parte de este momento, participando con sus casos y sumándose como jurados para aportar su experiencia y visión. Ser parte de Effie es contribuir activamente al estándar de efectividad que seguirá guiando al marketing colombiano en los años por venir.

