“Hinchas de los que hacen la historia”, la apuesta de fútbol de Bancolombia para 2026

La campaña traerá la posibilidad de acompañar a la Selección en su partido de despedida en Colombia, participar por experiencias de viaje, balones y camisetas de la Selección.

“Hinchas de los que hacen la historia”, es la propuesta con la que Bancolombia reconoce y celebra a quienes viven el fútbol con su propia forma de sentirlo y celebrarlo: los hinchas, protagonistas en la construcción del legado de la Selección.

Con esta iniciativa la entidad continúa animando a la Selección, diez años después de convertirse en el primer banco del país en ser patrocinador oficial de las selecciones colombianas de fútbol. Un hito que marcó un antes y un después en la forma en que una entidad financiera se conecta con el deporte y su impacto social.

La campaña se lanzó el 17 de marzo con la historia de Juan David, un joven con discapacidad visual que aprendió a disfrutar del fútbol a su manera y que nos demuestra que la pasión del hincha trasciende los sentidos. La segunda historia llegará en mayo y traerá a un personaje icónico que se lleva miradas, ovaciones y el orgullo de Colombia en cada partido.

Para Adriana Arismendi, vicepresidenta de mercadeo, ventas digitales y experiencia del cliente de Bancolombia “Hinchas de los que hacen la historia”, propone una mirada renovada sobre el patrocinio deportivo, “una que entiende que la Selección se construye a partir de las emociones, los esfuerzos y los sueños de millones de colombianos. Por eso trascendemos el respaldo a los equipos profesionales a través del patrocinio a la Federación Colombiana de Fútbol, promoviendo la unión entre hinchas que generan pertenencia y sentido de país”.

Una propuesta más allá de la cancha: Como parte de esta apuesta, los clientes Bancolombia podrán disfrutar con una propuesta integral pensada para vivir la emoción del fútbol. Esta incluye experiencias y recompensas que acercarán a los clientes a la pasión del deporte, así como mecánicas para sumar kilómetros con las tarjetas Bancolombia Mastercard.

Tanto los clientes personas como los clientes negocios, podrán acumular “kilómetros” con cada transacción y/o venta, avanzar hacia sus objetivos personales y participar por experiencias, además de ganar camisetas, balones y otros premios exclusivos. Más de una década siendo socio oficial de la Selección: El 21 de abril de 2015 Bancolombia se convirtió en el banco oficial de las selecciones colombianas de fútbol.

En este tiempo, la entidad no solo ha estado presente con la Selección a través del patrocinio, sino que ha impulsado iniciativas que acercan el fútbol a las comunidades y a los hogares colombianos:

• En este tiempo, como banco oficial de la Selección, la entidad ha llevado a más de 210 mil clientes a los torneos donde juega el equipo alrededor del país y del mundo. Desde 2018, más de 120 mil personas se han reunido en sus Fan Fest a celebrar el fútbol.

• Pensando en que el fútbol se vive más allá de las canchas, en 2018 la entidad llegó a los hogares colombianos con 470.000 figuras coleccionables de jugadores de las selecciones Colombia, y en 2022 con 155.000 balones hechos 100% en Monguí, por mujeres artesanas.

• Los Campamentos de Fútbol “Se nos hincha el corazón”, desde 2022, han formado en valores, inclusión y equidad a niñas, niños y jóvenes. El programa tiene un enfoque pedagógico y es liderado por ex jugadores del fútbol profesional.

A casi cuatro años del nacimiento de este programa, la organización ha llegado a más de 120 poblaciones del país, beneficiando a casi 26.000 niñas, niños y jóvenes, a 4.885 docentes y entrenadores que contaron con actualización formativa y, además, a 3.860 familias que disfrutaron de la Escuela de Padres.

Mira la campaña: