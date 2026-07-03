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CLAUDIA ROCHA

Cuando nadie cree en nadie, el nuevo reto de las marcas

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Cuando nadie cree en nadie, el nuevo reto de las marcas

Claudia Rocha
DE ESTE AUTOR

Comunicar exige hoy más que informar: implica escuchar, dialogar y demostrar con hechos.

Vivimos una paradoja inquietante: nunca habíamos tenido tanto acceso a información y nunca había sido tan difícil construir confianza.

Hoy, las audiencias ya no reciben los mensajes de forma pasiva; los cuestionan, los contrastan y, muchas veces, los ponen en duda antes de creerlos. Esto no es casualidad: la desinformación dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en parte del entorno cotidiano.

Fake news, contenidos manipulados por inteligencia artificial y narrativas polarizadas circulan a una velocidad que supera nuestra capacidad de verificación. Según el Global Consumer Report 2025¹, de MARCO, el 76% de las personas afirma haberse expuesto a noticias falsas en los últimos seis meses. Cuando la duda se vuelve permanente, la credibilidad se convierte en uno de los activos más escasos.

En este contexto, las marcas enfrentan un desafío que va más allá de vender o posicionar campañas: generar confianza en medio del escepticismo. Durante años, se creyó que la reputación dependía de lo que una organización decía; hoy depende de lo que otros perciben, experimentan y validan. La confianza ya no se construye desde el discurso, sino desde la coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.

El Edelman Trust Barometer 2025² revela que el 67% delos colombianos presenta niveles moderados o altos de agravio: la percepción de que instituciones y empresas favorecen intereses particulares. A esto se suma el agotamiento informativo. El Digital News Report 2025³ muestra que el 40% de las personas evita activamente las noticias, no por desinterés, sino por saturación e incertidumbre.

Por eso, comunicar hoy exige más que informar: implica escuchar, dialogar y demostrar con hechos. En un entorno hiperconectado, la autenticidad dejó de ser ventaja para convertirse en condición básica de legitimidad.

La tecnología seguirá transformando la comunicación, pero la confianza seguirá construyéndose entre personas. En ese escenario, los equipos de comunicación tienen una responsabilidad clave: crear conversaciones transparentes, escuchar a sus audiencias y fortalecer vínculos duraderos.

Fuentes:

1 https://marco.agency/whatsapp-youtube-and-tv-settle-as-the-pillars-of-media-consumption-while-76-of-citizens-admit-to-having-been-exposed-to-fake-news/

2 https://www.edelman.com/lat/es/trust/2025/trust-barometer

3 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2025

Columna publicada en la edición 504 de los meses de junio y julio 2026

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