Experiencias y personalización en la fidelización de sus viajeros, así es Minor DISCOVERY

Minor DISCOVERY es el programa global de fidelización de Minor Hotels, una iniciativa que apuesta por la personalización y las experiencias exclusivas como eje de valor para sus huéspedes.

Las expectativas de los viajeros han evolucionado en los últimos años. Más allá del alojamiento, los viajeros buscan propuestas que integren beneficios, experiencias y servicios adecuados para cada persona a lo largo de todo su recorrido. En este contexto, los programas de fidelización se han convertido en una herramienta estratégica para las compañías del sector hospitality, al permitirles fortalecer la relación con sus huéspedes y generar interacciones más relevantes antes, durante y después de cada estadía.

Bajo esta visión, Minor Hotels desarrolló Minor DISCOVERY, una propuesta diseñada para conectar a los viajeros con beneficios y experiencias dentro de su ecosistema de marcas, respondiendo a las nuevas dinámicas del mercado a través de la personalización y una oferta vinculada a sus hoteles y destinos.

“Buscamos ofrecer a los afiliados de DISCOVERY una propuesta que combine beneficios exclusivos y experiencias durante sus viajes y estadías. Más allá de un esquema tradicional de fidelización, la iniciativa brinda acceso a distintas alternativas dentro de los hoteles y en los destinos que visitan, con el objetivo de enriquecer cada etapa de su recorrido’’, destaca Óscar Restrepo García, director general de la Región Andina en Minor Hotels Europe & Américas.

La propuesta de Minor DISCOVERY se apoya en la red de Global Hotel Alliance (GHA), una alianza internacional que reúne distintas marcas hoteleras en más de 66 países. Gracias a esta integración, los afiliados pueden acceder a beneficios y recompensas en una amplia variedad de propiedades alrededor del mundo, ampliando las posibilidades de uso del programa más allá de una sola cadena o destino.

El programa se organiza en cuatro categorías —Silver, Gold, Platinum y Titanium—, a las que los miembros pueden acceder progresivamente. Cada nivel incorpora beneficios adicionales y permite segmentar la propuesta de fidelización de acuerdo con la frecuencia de viaje y la interacción del viajero con las distintas marcas del grupo.

“En cada uno de los destinos donde tenemos presencia desarrollamos lo que llamamos Local Offers, una serie de alianzas diseñadas específicamente para cada ciudad. A través de estas iniciativas, los miembros de DISCOVERY pueden acceder a propuestas exclusivas que complementan su estadía y amplían las alternativas disponibles durante sus viajes”, señala el director general.

En Minor Hotels, la diferenciación se construye a través de los distintos puntos de contacto con el huésped, desde el check-in hasta los detalles durante la estadía.

“La idea es que el cliente, durante toda la estadía, se sienta reconocido y perciba que realmente es importante para la marca. Ese es el trabajo que nos reta todos los días: lograr ese reconocimiento y esa recordación dentro de nuestros huéspedes”, complementa el directivo.

Para la compañía, uno de los principales aportes al sector ha sido entender la evolución de las expectativas de los viajeros. Desde su perspectiva, las experiencias exclusivas se han convertido en un factor cada vez más relevante dentro de la industria, en la medida en que los consumidores buscan propuestas que les generen valor más allá de los beneficios tradicionales. Bajo esta visión, Minor Hotels ha orientado su estrategia hacia el desarrollo de experiencias y alternativas que acompañen al viajero durante su recorrido.

Además, consideran que la practicidad y la facilidad de uso son factores fundamentales. El objetivo es ofrecer una experiencia ágil, intuitiva y dinámica, evitando procesos complejos o pasos innecesarios para acceder a los beneficios del programa.

“Por ejemplo, que al momento del check-out el cliente simplemente diga: ‘Quiero aplicar mis puntos a este pago’, o que pueda acceder fácilmente a una oferta local dentro del hotel. Hoy todos tenemos demasiadas cosas en la cabeza y un nivel de información muy alto. Por eso hemos entendido que debemos hacerles la vida fácil a nuestros miembros DISCOVERY, tanto en sus beneficios como en sus experiencias. Y eso es algo que nuestros clientes agradecen mucho”, concluye Óscar Restrepo.

Minor Hotels continúa impulsando su estrategia de fidelización a través de experiencias personalizadas y beneficios diseñados para acompañar a los viajeros a lo largo de su recorrido.

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