La transformación del mundo B2B en algo extraordinario

Para la industria del mercadeo y la tecnología, Tres Pi Medios es un ejemplo de que para empezar solo se necesitan ganas. Su pasión y su curiosidad marcaron la determinación y la creatividad para hacer de los sueños una realidad. Fundada hace 9 años por tres amigos –Andrea Gualtero, CTO; Nicolás Calderón, CMO; y Miguel Betancourt, CEO–, esta agencia B2B independiente ha recorrido un camino de altos y bajos desde sus comienzos, hasta convertirse hoy en un referente en la industria.

TresPi comenzó en un momento de adversidad. Miguel recuerda que la gestión errónea de su jefe provocó el no pago de sus salarios durante seis meses, lo que resultó ser el impulso para lanzarse a construir algo más grande. “Nos conocíamos de la universidad y habíamos hablado de tener nuestra propia empresa. Así que decidimos hacerlo nosotros mismos”, añade Miguel.

El nombre Tres Pi Medios surgió de una conversación casual sobre el número Pi y la unión de los tres socios, que muestra su visión y gusto por la ciencia y la investigación, lo que hoy se ve reflejado en su cultura. Con algunos ahorros de Andrea, hicieron su primera inversión en un computador y junto con la combinación de diferentes habilidades en producción de video, animación y desarrollo web, estos tres cofundadores poco a poco comenzaron a construir su agencia.

¿Qué vendría después?

Los socios recuerdan con gracia sus inicios, sin dudar ni un segundo que su ADN es vivir en constante curiosidad y tener la determinación por lo que hacen. La pandemia, paradójicamente, se convirtió en una oportunidad, pues les permitió expandirse de 15 a 80 empleados y ser una agencia completamente remota y pluricultural. “Nosotros usamos el método científico para todo lo que hacemos: observamos, probamos, aprendemos de los resultados y así creamos nuestras propias metodologías”, comenta Miguel. TresPi empezó a crecer exponencialmente, mantuvo vínculos duraderos con sus clientes actuales y se convirtió en la agencia global de Stanley Black & Decker (8 años), la agencia latam de Kimberly-Clark Professional (6 años) y de Twilio (3 años), la agencia para los estudios de Globant (2 años) y la agencia de diseño de Makro (3 años), empresas para las que desarrolla proyectos y estrategias que optimizan todo el journey centrado en el cliente, desde la atracción inicial hasta la fidelización posventa, para alcanzar en el último año un revenue de 1 millón de dólares, en su mayoría proveniente de clientes en Estados Unidos.

El sello TresPi

Ser una agencia independiente ha significado desafíos y oportunidades únicas. Sin una junta de accionistas ni fondos de inversión, TresPi ha disfrutado de una libertad creativa y operativa clave para su cultura e identidad. Miguel destaca que esta independencia les permite cuidar su talento y ofrecer una atención personalizada a sus clientes. “Protegemos nuestro talento y eso se ve reflejado en el trabajo que entregamos”, afirma.

Para esta agencia, su concepto principal “We Never Stop” se traduce en las ganas y determinación por siempre ir más allá; esta idea se centra en la creatividad, la excelencia, la curiosidad y la pasión. Con un equipo de casi 90 personas, su operación se distingue por la ausencia de jerarquías, pues opera bajo un modelo de transversalidad. “Si el equipo no las interioriza y se las apropia, nuestras ideas tal vez no se realicen”, subraya Miguel. De esta manera, la agencia ha madurado con el tiempo y ha creado nuevas áreas especializadas con calidad global, por medio de células de trabajo ágiles para cada cliente sobre sus pilares: creatividad, mercadeo y tecnología. Su trabajo se enfoca en la investigación para comprender y atender las necesidades de negocio en el sector B2B. "Hemos ido desarrollando metodologías especializa-das que persuaden a tu ICP, convirtiendo temas complejos en estrategias efectivas", complementa Nicolás.

¿Y ahora?

El surgimiento de agencias independientes como Tres Pi Medios ha sido un cambio significativo para Colombia, que ha traído diversidad y dinamismo al sector de mercadeo y tecnología. Para el futuro, los cofundadores tienen claras sus metas: seguir con su expansión global por Norteamérica, estandarizar procesos y ser un espacio que promueva el mejor talento colombiano. “Nos vemos como una empresa global, que se expande a Estados Unidos y trae cuentas del exterior a Colombia para ejecutar los requerimientos con talento 100% colombiano”, señala Andrea.

Artículo publicado en la edición #493 de los meses de agosto y septiembre de 2024.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con Tres Pi Medios.

