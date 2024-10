Juan Valdez amplía su oferta de microlotes

Juan Valdez, ha lanzado dos nuevas ediciones de microlotes en su línea Cosecha Especial. Caturra Chiroso, cultivado en Antioquia por Carmen Luisa Sepúlveda en la finca La Manga, y Bourbon Rosado, producido en Huila por Eduardo Armero en la finca Los Sauces, son las nuevas ediciones que estarán disponible no solo en Colombia, sino también en Egipto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Isla Mauricio.

Este tipo de producción de café se destaca en el mercado por ser de la más alta calidad, con características sensoriales únicas y un perfil de taza exclusivo, atributos que son apetecidos entre los compradores locales e internacionales. El primer varietal de estas entregas de la marca se dio a inicios de este año con el café especial Geisha del Huila, cosechado en la finca La Florida.

“Incluir en nuestro portafolio cafés especiales cosechados en microlotes nos permite demostrar nuestra expertise cafetera, además de capturar a los consumidores más exigentes que buscan granos de las más altas calificaciones incrementamos la compra de cafés provenientes de programas de impacto, los cuales se caracterizan por tener un costo superior debido a su calidad. En razón a esto, estamos visibilizando los cafés de especialidad que producen nuestros caficultores”, expresó Doménico Barbato, vicepresidente de mercadeo y comercial de Juan Valdez.

Según Grand View Research, el mercado global de café de especialidad, que incluye algunos microlotes, contaba con un volumen de negocio de USD 21.900 millones en el mundo durante el 2022 y se espera que tenga un crecimiento del 11.3% anual de aquí a 2030.

También le puede interesar:The Yes Sir and Sí Señora Edge in Borderless Expansion