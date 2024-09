Hotmart Fire 2024: Aprendizajes de cinco gurús del marketing digital

Asistir al Hotmart Fire en Belo Horizonte, Brasil, es tener la oportunidad de aprender sobre marketing digital, growth, estrategia, táctica y creatividad a través de las conferencias de los más de 140 speakers del evento.

En 2024, el festival incluyó en su lineup a algunos de los mejores marketeros del mundo. A continuación, los puntos más importantes de cinco profesionales que lideran la industria del marketing digital y que hablan de temas como redes sociales, estrategia, desarrollo personal y de marca, creación visual y emprendimiento.

1. Vilma Núñez

Vilma Núñez es marketera, mentora, conferencista y autora, habló en el escenario I del Hotmart Fire 2024 sobre autenticidad y crecimiento en el marketing digital. Su conferencia en el Hotmart Fire 2024 trató sobre cómo volverse global. Es decir, cómo lograr, como marketeros y creadores, vender internacionalmente. Sus principales consejos fueron:

Sí se puede tenerlo todo

Núñez diseño ala vida de sus sueños. pensando donde estaba y a donde quería llegar. Afirmó que los creadores de contenidos no pueden separar su quehacer de su vida personal. Afirmó que quienes trabajan en el ecosistema de las ocmunicaciones deben integrar, no separar y entender que acciones pequeñas, como poner durante el día el celular en blanco y negro, ayduan a dejar de distraernos para pasar a la acción.

La necesidad genera creatividad, y la creatividad genera rentabilidad

Siempre hay que trabajar lo creativo, el storytelling y la innovación que son la llave de la eficiencia.

Conquistar a los paisanos en otros lugares

Por ejemplo: si eres colombiano hay que segmentar en publicidad a los colombianos en Estados Unidos o Europa. Así comenzó a crecer Núñez, conquistando dominicanos en otros países. "La comunidad inmigrante es la más agradecida", dijo.

Pensar en el legado

Analizar cuál es el fuerte propio y diseñar un programa legado.

Membresía encubierta

Cuando uno vende lanzamiento todo va bien, pero cuando es Evergreen no es atractivo y da pereza. Núñez propone regalar membresía solo a quienes compran los productos que una compañía o persona vende. Así, compran el programa o producto y se llevan la membresía lo que ayuda a fidelizar en el largo plazo, mayor retorno en lanzamientos y vender sin problema productos evergreen.

Desarrollar una marca personal

Aunque haya muchos haciéndolo Núñez afirmó que la "competencia es evidencia". Es decir, hay muchas personas creando su marca personal porque funciona. Para lograrlo de forma efectiva hay que hacer benchmarking para entender cómo presentarse y cómo queremos ser percibidos ya que quien sabe diferenciarse, no necesita presentarse.

Mi contenido gratuito, debe ser mejor que el contenido ´pago de mis competidores

Con este insight cave Núñez explicó que si una compañía o persona le da calidad constante en sus contenidos gratuitos a sus seguidores, clientes y compradores, asegura el factor vital en el marketing: el Reason Why, que es la razón que da una marca para que el consumidor se crea lo que le dice.

Cuña: la métrica clave, según Núñez, deben ser las impresiones ya que, en sus palabras, "si no te ven, no existes"

2. Neil Patel

Neil Patel es considerado uno de los cinco mejores marketeros del mundo en la actualidad. Su experticia en SEO y data lo llevó a crear la agencia de marketing digital NP Digital y la herramienta de SEO Ubersuggest.

En el Hotmail Fire 2024 habló del Social Media boom y sobre cómo potencializar el engagement. Algunos de sus insights para marketeros fueron los siguientes:

Si no estás en las redes sociales, no estás en el mercado

Patel reveló que, según cifras de NP Digital, el tiempo promedio que pasa una persona en redes sociales al día es de dos horas y 24 minutos lo cual muestra una realidad; si las marcas, y personas que crean contenido y hacen mercadeo y publicidad no tienen presencia en estas plataformas, no van a sobrevivir.

Las redes sociales significan hablarle a todos las audiencias, sin importar su edad

La razón es que todas las personas, sin importar su edad, está en las redes sociales. Según la data que presentó Patel el tiempo de cada grupo etarion en redes sociales se distribuye así:

De 55 a 64 años las mujeres duran una hora y 43 minutos en redes y los hombres una hora y 32 minutos.

De 45 a 54 años las mujeres duran dos horas y seis minutos en redes, y los hombres unah ora y 58 minutos.

De 35 a 44 años las mujeres duran dos horas y 24 minutos en redes y los hombres dos horas y 14 minutos.

De 25 a 34 años las mujeres duran dos horas y 48 minutos en redes y los hombres dos horas y 33 minutos.

De 16 a 24 años las mujeres duran tres horas y cuatro minutos en redes y los hombres dos horas y 37 minutos.

Que una red social sea la más popular entre las generaciones más jóvenes, no la hace la mejor para el social commerce

En una tabla reveladora, Patel mostró cómo se divide la torta entre redes sociales en lo referente a su popularidad para ejecutar estrategias de social commerce. Los números on lo siguientes de menor a mayor popularidad:

X con un 5%.

Pinterest con un 6%.

Snapchat con un 6%.

Tik Tok con un 8%.

YouTube con un 9%.

Instagram con un 12%.

Facebook con un 19%.

Lo que muestran las cifras de Patel es que, por ejemplo, Facebook es un espacio desaprovechado por las marcas y personas que quieren lograr seguidores, conversiones y retorno, ya que la percepción general es que TikTok e Instagram mandan la parada en la actualidad. Su recomendación es mezclarlas y comenzar a acumular efectividad.

El marketing B2B es ya no es opcional

Patel explicó que 91% de los comercios usan las redes sociales para ejecutar sus estrategias de marketing y que tales estrategias son, en su mayoría, B2B.

Este tipo de mercadeo consiste en utilizar plataformas para comercializar productos o servicios a través de contenido educativo y de valor. que genere clientes comerciales potenciales calificados.

Social Shopping, la tendencia

Una de las grandes tendencias que presentó en su conferencia fueron las redes sociales como inventoras del shopping.

Patel analizó como Tiktok, por ejemplo, amplió su prueba de la funcionalidad de búsqueda de imágenes para permitirle a los usuarios encontrar productos dentro de la app con el simple acto de subir o elegir una imagen de referencia.

En 2023, reveló Patel, los usuarios de Tik Tok gastaron un estimado de 3.8 miles de millones de dólares en la app, lo que significa un aumento interanual del 15% frente a 2022.

Cómo compran la Generación Z y los Millennials

Otro insight clave en la conferencia de Patel fue que afirmó que el canal principal de descubrimiento de producto de la Generación Z y los Millennials son las redes sociales.

Patel destacó especialmente los siguientes canales: el Marketplace de Facebook, las tiendas de Facebook e Instagram, las herramientas de compra de Pinterest y la tienda de Tik Tok.

Solo para dar una imagen del potencial de estas tiendas dentro de redes sociales, la tienda de Tik Tok espera alcanzar los 17,500 millones de dólares en ventas en Estados Unidos en 2024, según Bloomberg.

Cuña: Los vídeos "lindos o perfectos" no equivalen a mejor. Patel explicó que entre más auténtico sea el contenido, mejor. No se trata de qué tan perfecto es o qué tan producido está, sino de qué tanto conecta de forma orgánica con las audiencias.

3. Felipe Godoy

Felipe Godoy es el Latam Growth CEO de Canva para América Latina, aplicación con ,más de 100 millones de usuarios en el mundo. Estos fueron sus insights:

Vivimos en una era visual

La manera en que nos comunicamos es visual a través de imágenes, emojis, stickers y videos. La comunicación visual es el statu quo y hay que entender eso para entregarle a las audiencias lo que esperan de las marcas hoy en día. El mayor desafío es cómo destacarse en un mundo de saturación visual, y para lograrlo es necesario entender cómo captar la atención del público que se gana o se pierde en tres segundos.

La comunicación visual es más compleja

Hay que enviar un mensaje, evocar emociones y crear percepciones.

Por eso, otro desafío es enviar un mensaje que fortalezca el posicionamiento de marca. Para esto,es necesario hacer test A/B y entender qué funciona mejor. Además, el mensaje debe estar en línea ocn una identidad visual que cree constancia y conexión en la mente de las personas.

De esta forma se crean dos factores clave: autoridad y comunidad.

Canva, un ecosistema de diseño integrado

Godoy explicó que Canva nació con el objetivo de tener, en un solo espacio, herramientas de diseño que antes estaban separadas y que son muy costosas. En la actualidad, no solo permite editar de la forma tradicional videos e imágenes, sino que integra herramientas de Inteligencia Artifical, generación de imágenes y creación de otro tipo de formatos como brochures, presentaciones y más.

Cuña: Para configurar su curso en Hotmart todo está en Canva: cómo organizar sus aulas, cómo crear una identidad visual de sus capas y módulos, cómo añadir temas complementarios y cómo optimizar el curso visualmente.

4. João Pedro Resende

Resende es el CEO y cofundador de Hotmart, la plataforma de servicios all in one creada para impulsar proyectos educativos de creadores y emprendedores en el mundo.

A continuación, los puntos clave de su conferencia en el Hotmart Fire 2024:

No construir nada, también es difícil

Resende explicó que no tener metas personales y profesionales también es difícil, porque nos deja vacíos.

Puso un ejemplo claro: quien decide no construir una familia, sin importar cómo esté compuesta, termina sintiéndose solo, abandonado.

Con lo anterior destacó la importancia del emprendimiento que, en su esencia, es el acto de querer crear algo. Añadió que el factor de éxito de cualquier empresa es aportar a los demás.

Tres preguntas para emprendedores

En su conferencia, el cofundador de Hotmart le planteó a la audiencia res preguntas obligatorias a la hora de emprender.

La primera es, ¿qué pasas si lo intentas y fallas? Contó la historia de su primer emprendimiento, Mob Works, que le apuntaba a las aplicaciones móviles, y que fracasó por no adaptarse a su época y no tener un mercado lo suficientemente desarrollado. Gracias a esa empresa entendió que hay que estar preparado para fallar y volver a buscar otra idea ya que emprender puede fallar muchas veces, y crear un negocio no se logra de una única forma.

Sus experiencias de fracaso le enseñaron qué no hacer y cómo mejorar los procesos de su siguientes emprendimientos; como cultivar habilidades necesarias y cómo aprender a recomenzar de ser necesario.

La segunda pregunta es, ¿Y qué pasa si funciona?

Resende explicó que quienes trabajan con él son todos más inteligentes que él por una razón, necesita tener el soporte necesario para que la compañía ande sola y porque cree que el capital humano lo es todo.

Adicionalmente, contó que mientras estaba encaminado a convertirse en gerente de software, no dejaba de pensar en la idea de Hotmart y qué sucedería si funcionaba. Fue así, con la pregunta constante, como se aventuró a lanzar la compañía con una página muy sencilla que solo tenía el logo de hotmart, un punto explicando que son los afiliados; otro que són los productores; otro sobre la plataforma y dos espacios para dejar el nombre y el correo.

El mensaje de Resende es claro: así se empiece con lo básico, hay que empezar.

La tercera pregunta es, ¿Qué tienen en común con su audiencia?

Resende explicó la importancia de entender el valor del tráfico pago y orgánico.

Aseguró que cuanto mayor es el negocio en Hotmart, mayor es el porcentaje de facturación invertido en tráfico. Una compañía consolidada debería invertir el 23% de su porcentaje de facturación en tráfico pago.

Por otro lado, aseguró que hay que producir mucho contenido gratuito para crear tráfico orgánico. En el caso de Hotmart, quienes lo usan para sus negocios crean una cantidad de contenido enorme: más de 450 vídeos de YouTube, con más de 20 millones de vistas.

Cuña: La automatización es clave, y es una de las herramientas obligadas para satisfacer a los clientes.

5. Álvaro Luque

Álvaro Luque es el CEO de Luque Academy, inversionista y consultor. Considerado uno de los marketeros más exitosos de América Latina con su Luque Academy, en la que enseña sobre negocios, finanzas, emprendimiento y liderazgo, y que ha ayudado a más de 2.000 emprendedores a lanzar su negocio. Estos fueron algunos puntos clave que mencionó en su conferencia:

Cómo toman decisiones las personas exitosas

Luque inició su charla diciendo que las decisiones marcan nuestra vida. "Amar es una decisión, ser feliz es una decisión". Lo anterior para explicar que incluso los temas profundos de la vida como la forma en que somos felices, a quién amamos, cómo vivimos, define no solo nuestra vida, sino quienes se nos acercan.

Entre menos decisiones tomo, más acertadas serán

Esto se debe a que entre más decisiones hay que tomar durante el día, menos capacidad mental tenemos para tomarlas. Por esto es necesario entender cómo priorizar nuestras tareas.

Entre más decisiones acertadas tomes, más veces tendrás éxito en el negocio

Suena obvio pero, en la práctica, no lo es. Hay muchos negocios, grandes y pequeños, que fracasan porque quienes los lideran intentan abarcar demasiado y terminan tomando decisiones a la carrera, y sin enfoque estratégico por lo cual terminan siendo decisiones erradas que, a su vez, se traducen en menos ventas, leads o seguidores.

Las decisiones difíciles cambian los resultados y tú carácter

Luque le preguntó a las personas en el público cuál fue la última decisión difícil que tomaron. Decisiones que cambiaron su vida. Habló de su decisión de divorciarse hace tres años y dijo "no le aconsejo a nadie que lo haga,pero tampoco le aconsejo a nadie que permanezca en una decisión en la que no están bien los dos. Cuando te divorcias, te duele la ida. No el alma, la vida". Con esto ejemplificó qué es una decisión difícil y cómo este tipo de decisiones moldean el cerebro y nos enseñan a sortear procesos complejos personales y profesionales.

Adicionalmente, le muestran su equipo cómo manejas los procesos y te definen como líder.

Cuando las prioridades están claras, las decisiones son sencillas

Esto va al centro del negocio: la creación de la estrategia. Si un negocio entiende qué busca y cuáles son sus prioridades, nunca van a fallar.

Cuña: la pregunta que deben hacerse los emprendedores siempre es "¿Cómo impacta esta decisión a mi propósito?" Si conocen la respuesta evitan hacer promesas de valor inalcanzables.

También te puede interesar: ¿Cómo se vivieron los Juegos Olímpicos 2024 en redes sociales?