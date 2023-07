Llega a Colombia el primer mercado autónomo impulsado por inteligencia artificial

Desde líneas de autopago hasta tiendas totalmente autónomas, el comercio minorista desatendido está cobrando impulso en todo el mundo. El modelo de mercado autónomo desarrollado en Colombia se inspira en el éxito de "Amazon Go" en Seattle en 2018, una tienda totalmente automatizada con la innovadora experiencia de compra "Just Walk Out". Este enfoque disruptivo ha despertado un gran interés a nivel mundial y ha sentado las bases para el futuro del comercio minorista. América Latina ha seguido esta tendencia, y en países como México, Brasil y Argentina ya se están probando algunos modelos similares.

Así mismo, se estima que para 2027 habrá 511,7 mil millones de transacciones en tiempo real a nivel global, lo que representará el 27,8% de todos los pagos electrónicos, según un informe de PYMNTS, líder mundial en noticias e información sobre la innovación en pagos.

Por lo tanto, la startup tecnológica Konyu, en colaboración con la constructora Amarilo, crearon el primer mercado autónomo del país impulsado por inteligencia artificial e internet de las cosas (IoT), en un condominio residencial de 253 casas en Cota, Cundinamarca.

Este mercado autónomo, que inició sus operaciones en mayo de 2023, ha transformado la forma en que los consumidores disfrutan de sus compras. Funciona sin personal de atención, ofrece una experiencia sin efectivo, sin filas, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias a la inteligencia artificial y el IoT, cuenta con visión artificial, también es capaz de reconocer a los usuarios, registrar sus compras, gestionar los pagos y realizar un seguimiento del inventario, todo en tiempo real.

Esta tecnología propia, desarrollada por la startup colombiana, utiliza algoritmos avanzados de visión por computadora y aprendizaje automático para lograr un funcionamiento eficiente y preciso en su mercado autónomo.

Las ventajas clave de este modelo para los condominios residenciales en las afueras de las grandes ciudades, es la capacidad de los residentes para reponer de inmediato los productos agotados en sus hogares, sin necesidad de salir de la unidad residencial o sin esperar los servicios de entrega a domicilio. Además, incrementa la seguridad de la unidad residencial, minimizando las tareas del personal de vigilancia en gestión de domiciliarios.

Otra de las ventajas de este modelo de mercado autónomo, es la Hiperconveniencia, que se refiere a un fenómeno en el cual tres ciudades (Bogotá, Medellín y Cali) se encuentran en el ranking mundial de lugares donde las personas pierden la mayor cantidad de tiempo en el tráfico. En estas caóticas ciudades, la proximidad a los hogares de las personas se vuelve invaluable para reponer los productos necesarios en casa. Las personas ya no están dispuestas a invertir 30 minutos en desplazarse hacia el supermercado, seguidos de otros 10 o 15 minutos buscando un lugar para estacionar, luego tener que recorrer 500 m2 en busca de los productos durante al menos 40 minutos, y finalmente realizar un trayecto de otros 30 minutos para regresar a casa.

“Las nuevas dinámicas han hecho que las personas busquen lugares en donde puedan vivir con tranquilidad; lejos del ruido, las industrias y el tráfico pesado, predominando así los ambientes rodeados de naturaleza. Por esto, nos preocupamos por desarrollar proyectos urbanísticos sostenibles con acceso a todo lo necesario para vivir y le apostamos a dar solución a las diferentes necesidades de los residentes de nuestros proyectos, impactando positivamente su calidad de vida”. afirmó Roberto Moreno, presidente y fundador de Amarilo.

Seguridad

La seguridad también es una prioridad en el diseño de los mercados autónomos, por lo que han implementado medidas de seguridad avanzadas, como sistemas de vigilancia y detección de fraudes, para garantizar la integridad de las transacciones y la protección de la información de los usuarios.

Hablamos con Konyu acerca de las posibilidades de abrir mercados autónomos en zonas públicas del país; sin embargo, en la situación actual, la empresa no puede abrir en dichas áreas debido a la alta incidencia de robos y la consiguiente pérdida de productos. Para enfrentar este riesgo, se requeriría un cambio cultural, implementar tecnología más avanzada y establecer controles de seguridad más rigurosos. No obstante, el principal obstáculo es el costo asociado, lo cual hace que el modelo carezca de viabilidad financiera en este momento.

Finalmente, el lanzamiento del primer mercado autónomo de Konyu en Colombia ha sido recibido con entusiasmo y ha generado una gran atención en el sector del comercio minorista. La compañía hace poco también desarrolló, con la misma tecnología, un micromercado autónomo que ocupa poco espacio y permite a los proveedores de servicios alimentarios para empresas ampliar los lugares donde venden alimentos frescos, al tiempo que ofrece una experiencia sin precedentes al cliente.

Carlos Alberto Álvarez, COO de Konyu, enfatizó que los mercados autónomos no solo brindan una experiencia única para los usuarios, sino que también representan una nueva forma de eficiencia operativa en la distribución de productos en Colombia.

“Las 3 ciudades principales del país tienen fuertes problemas de movilidad y los fabricantes de productos de consumo masivo (CPGs) tienen la opción de abastecer en la noche, mejorando su logística de transporte y entrega”, agregó Álvarez.

