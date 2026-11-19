Desde el 15 de noviembre de 2026, Éxito Media, la plataforma de retail media de Grupo Éxito, activa Carulla TV, el primer canal de pantallas in store en Carulla. La iniciativa, desarrollada junto a Enmedio como aliado estratégico, amplía el ecosistema instore de Éxito Media y fortalece su propuesta omnicanal al sumar un formato dinámico en uno de los momentos más relevantes del recorrido de compra.

L a tienda sigue mandando

El crecimiento de lo digital no le resta relevancia a la tienda física. Por el contrario, el punto de venta sigue siendo determinante en la elección: una encuesta de Grocery TV a 1.018 compradores de supermercado en Estados Unidos encontró que el 95% toma al menos la mitad de sus decisiones de compra dentro de la tienda. Además, un estudio de VU Amsterdam y Babson College, realizado sobre 237 campañas y cerca de 30 millones de visitas, mostró que las personas expuestas a mensajes en pantallas dentro de la tienda tenían un 8,1% más de probabilidad de comprar el producto anunciado.

Qué es Carulla TV

El canal inicia en cuatro tiendas de Bogotá: Carulla Country (Calle 85 ), Pepe Sierra (calle 116), Carulla 140 y Calle 63. En esta primera etapa se instalaron 44 pantallas industriales verticales de 55 pulgadas, distribuidas en espacios clave del recorrido del shopper, como fruver, licores, pasillos y zonas cercanas a las cajas. Su ubicación busca integrar los mensajes de las marcas de manera natural en distintos momentos de la compra.

Medellín sumará otros cuatro puntos, con cierre previsto a mediados de febrero, y la meta es llegar entre febrero y marzo de 2027 a 10 tiendas, con cerca de 100 pantallas.

Pauta flexible, casi en tiempo real

Cada pantalla reproduce un reel de aproximadamente 3,5 minutos, con 10 espacios de 15 o 20 segundos para conectar con los shoppers mientras recorren la tienda y toman decisiones de compra. Como el canal se gestiona en línea, el contenido puede actualizarse en menos de 10 minutos: una pieza el viernes, otra el sábado y una promocional el domingo, lo que permite acompañar promociones, novedades o necesidades de inventario con rapidez. La tecnología también permitirá desarrollar modelos de pauta por horarios, clima y zonas, de acuerdo con los objetivos de cada marca.

Un ecosistema, no solo pantallas

Carulla TV se suma a las puntas de góndola, Video Walls , aletas y el resto del portafolio de Éxito Media para conectar todos los puntos de contacto dentro del sitio. En la era omnicanal, la tienda física sigue siendo el lugar donde se cierra la venta.

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