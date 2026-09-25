“La creatividad es una herramienta para impulsar negocios”, María Jimena Rojas

La managing director de GUT Bogotá comparte detalles sobre el modelo integrado de esta agencia en el mercado colombiano

GUT aterrizó en Bogotá hace diez meses como parte de su expansión global. La oficina opera bajo un modelo que combina publicidad y servicios de marketing, para acompañar a las marcas con soluciones que conectan la relevancia cultural con los resultados de negocio.

P&M. ¿Por qué Colombia se convirtió en un mercado estratégico para la expansión de GUT?

María Jimena Rojas Chadid. Colombia ofrece el ecosistema ideal para construir nuestro modelo de agencia integrada en Bogotá. Hoy, potenciamos una década de trayectoria en Marketing Services con la fuerza creativa de Advertising; así, brindamos una propuesta integral que une estrategia, creatividad, tecnología y ejecución.

P&M. ¿Cuáles son los pilares y cómo se trabaja desde las dos verticales de negocio?

MJR. Nuestro modelo integra dos verticales que operan en colaboración o de forma independiente. No entendemos las áreas por silos, sino como un solo equipo: desde Advertising, creamos ideas con impacto cultural y de negocio, y desde Marketing Services, aportamos estrategia y ejecución full funnel enpaid media.

P&M. ¿Con qué perfiles de clientes trabajan y cómo es la relación con ellos

MJR. Buscamos compañías que compartan nuestra forma de pensar y entiendan que la creatividad es una herramienta para impulsar el crecimiento. Queremos socios, tanto marcas grandes como emergentes, que quieran construir a largo plazo y tengan el valor de la colaboración; nuestro rol es el de retarlos a ir un paso más allá en cada decisión.

P&M. ¿Quién compone el equipo de GUT Bogotá y cómo se vive su filosofía de trabajo?

MJR. Nuestra filosofía pone a las personas primero; el trabajo, segundo y los clientes, tercero: cuando las personas están en el centro, el buen trabajo sucede de forma natural. Hoy, lideramos un equipo de más de 300 personas entre Advertising y Marketing Services, con 12 líderes en Advertising y 14 en Marketing Services. Junto a Jorge Camargo, seguimos consolidando una cultura colaborativa y auténtica que nos permite crecer sin perder nuestra esencia.

P&M. ¿Cómo ven la convergencia entre creatividad y la adopción de inteligencia artificial?

MJR. La conversación ya no gira en torno a si la inteligencia artificial va a transformarla industria, pues eso ya es una realidad. El desafío es cómo aprovechamos esas herramientas para potenciar el pensamiento estratégico y la creatividad sin reemplazarlos. La tecnología y los datos optimizan procesos, pero las ideas que generan impacto siguen naciendo de las personas, de comprender la cultura y los desafíos de negocio

Este artículo es una Colaboración paga con Gut.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.