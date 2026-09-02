¿Por qué Colombia necesitaba una feria B2B para los negocios “entre panes”?

Entre Panes realizará su segunda edición en Medellín con una apuesta por consolidarse como una convención de alcance nacional para restaurantes, emprendedores y proveedores del food service.

Una hamburguesa, un sándwich o un perro caliente son el resultado final de una cadena que el consumidor pocas veces ve. Detrás están los proveedores de alimentos, equipos, tecnología, logística y servicios, además de empresarios que enfrentan costos, cambios en el consumo y desafíos operativos.

En ese ecosistema encontró su espacio Entre Panes, una convención y feria B2B enfocada en negocios gastronómicos de productos “entre panes”, como hamburguesas, sándwiches y perros calientes. La iniciativa realizará su segunda edición los próximos 16 y 17 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín, después de su primera versión en Bogotá.

La elección del segmento también responde al comportamiento del consumo. Según cifras de ConsumerTrack Raddar citadas por la organización, la hamburguesa concentró el 10,3 % del gasto total en comidas fuera del hogar entre enero y junio de 2026 y fue el plato más pedido tanto en restaurantes como en domicilios. En este último canal, las hamburguesas, sándwiches y perros calientes representaron el 26,2 % de los platos solicitados.

Sin embargo, la feria no se concentra únicamente en el producto. Su propuesta busca conectar a los diferentes actores que participan en el negocio gastronómico.

“Quizás para muchos, en calidad de consumidores o simples observadores de la industria, pensamos que es un tema de comida rica, de chefs importantes o de rankings internacionales, pero la realidad es que es una industria que jalona miles de empleos en el país”, explicó Carolina Urrego, socia y organizadora de Entre Panes, en entrevista con P&M.

De Bogotá a Medellín: la apuesta nacional

La primera edición de Entre Panes se realizó en Bogotá en 2025 y reunió, según la organización, a cerca de 4.000 empresarios y 70 marcas expositoras. Este año, su llegada a Medellín representa un paso en la apuesta por consolidarse como una convención de carácter nacional.

Durante el lanzamiento de la edición 2026 en Bogotá, los organizadores señalaron que Medellín fue escogida por la relevancia que tiene Antioquia dentro del ecosistema gastronómico y empresarial del país. La intención es que empresarios de diferentes regiones encuentren en la feria oportunidades para actualizarse, conocer nuevos actores de la cadena y profesionalizar sus negocios.

Para esta edición, Entre Panes espera reunir a más de 4.000 visitantes y 120 marcas expositoras. Además, ocupará dos pabellones de Plaza Mayor, frente al único pabellón de su primera versión.

Conocimiento, conexiones y negocio

La programación de 2026 también es un punto de innovación, pues contará con tres escenarios: Inspira, Aprende y Conecta.

Inspira reunirá a empresarios y referentes de la industria gastronómica de Colombia y Antioquia, entre ellos Patricia Bueno, fundadora de Al Agua Patos; Juan Diego Vanegas, chef y presentador; y Héctor Orozco, exdirector de Arcos Dorados Colombia, operador de McDonald’s en el país. También participará Rodolfo “Rodo” Cámara, fundador de The Food Truck Store.

Aprende estará enfocado en cursos, workshops y masterclasses sobre operación y desarrollo de negocios gastronómicos. Conecta, cuya anfitriona será Carolina Urrego, abrirá espacios para conversaciones y paneles entre actores del sector.

“Entre Panes es esa plataforma donde van a encontrar no solo proveedores, sino también referentes de una industria que les pueden entregar herramientas, lecciones aprendidas y contenidos de valor para fortalecer sus negocios y llevarlos al siguiente nivel”, señaló Urrego.

La propuesta surge en un contexto en el que la competitividad de un restaurante depende de factores que van más allá de su oferta gastronómica. La categoría de comidas fuera del hogar representó el 7,8 % del gasto total de los hogares colombianos a junio de 2026, según la Gastometría de Raddar citada por la organización.

Además, 59 de cada 100 consumidores de comidas fuera del hogar correspondieron al perfil de “buscadores de tiempo” en lo corrido de 2026, frente a 53 de cada 100 entre agosto y diciembre de 2025. Para los negocios del sector, esto implica responder a cambios en el consumidor mientras enfrentan retos relacionados con costos, operación y eficiencia.

“Cuando un sector cuenta con un espacio como estos para encontrarse, compartir conocimiento y hacer negocios, se generan nuevas posibilidades de crecimiento”, afirmó Ricardo Correa, organizador de Entre Panes.

De proveedor a aliado estratégico

Para Héctor Orozco, quien trabajó durante 30 años en McDonald's y hoy se desempeña como consultor para empresas de retail y del sector gastronómico, las relaciones con los proveedores deben superar una lógica exclusivamente transaccional. “Son tus aliados naturales”, afirmó durante su conversación con P&M.

Desde su experiencia, una relación estratégica con los proveedores requiere planificación, negociación y ejecución. La primera implica identificar con quién construir una relación; la segunda, buscar acuerdos sostenibles para ambas partes; y la tercera, asegurar que el producto se utilice correctamente dentro de la operación. “Negociar bien no significa sacar un precio espectacular para mí y quebrar a un proveedor, sino entender cuál es el modelo que funciona para los dos y que está dentro de los valores competitivos del mercado”, explicó.

Esta es también una de las oportunidades que busca ofrecer la convención a quienes comienzan en la industria: acceder a conocimiento, conocer estrategias y establecer o fortalecer relaciones con otros actores de la cadena.

Más allá de la asistencia

Para la organización, el impacto de la primera edición no se limita al número de visitantes. Carolina Urrego mencionó casos de empresarios que asistieron cuando estaban cerca de cerrar sus negocios y que hoy continúan operando, así como emprendimientos informales que lograron abrir establecimientos formales y generar empleo. “Realmente el propósito de Entre Panes es transformar a los empresarios, porque sabemos que transformando la industria gastronómica es como hacemos país”, afirmó.

La segunda edición llegará a Medellín con una apuesta que va más allá de la muestra comercial. En un sector marcado por cambios en el consumo y una creciente necesidad de profesionalización, Entre Panes busca ocupar un espacio dentro del ecosistema B2B: conectar el producto con el negocio que existe detrás de él.

Entre Panes 2026 se realizará los días 16 y 17 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín, y la entrada para empresarios, emprendedores y profesionales gastronómicos será gratuita, mediante registro previo en la pagina oficial entrepanesb2b.com. Las puertas de los pabellones verde y azul de Plaza Mayor abrirán a las 9:00 a.m. durante ambas jornadas.