Rappi habilita botón de donaciones para apoyar a afectados por el terremoto

En alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, la plataforma incorporó una opción de donación dentro de la aplicación para recaudar recursos destinados a la atención de las personas afectadas por el terremoto registrado en el país.

Rappi informó a los medios que habilitó un botón de donación en su aplicación, en alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, con el propósito de canalizar aportes para apoyar la respuesta humanitaria tras el terremoto que afectó a nuestro país.

La opción está disponible a nivel nacional dentro de la sección Turbo de la aplicación. Los usuarios podrán realizar donaciones por montos entre $20.000 y $120.000. Según informó la compañía, los recursos serán administrados y distribuidos por el Banco de Alimentos de Bogotá, organización encargada de su gestión y entrega a las comunidades que lo requieran.

Para realizar el aporte, los usuarios deben ingresar a Turbo dentro de la aplicación, seleccionar la opción "Banco de Alimentos" y elegir el monto de la donación. La compañía indicó que quienes participen recibirán un certificado físico como constancia del aporte realizado.

Adicionalmente, Rappi anunció que pondrá a disposición de usuarios, aliados comerciales y repartidores de las zonas afectadas información sobre SOS ReservaDoc, una iniciativa que ofrece atención médica y acompañamiento psicológico gratuito a través de médicos voluntarios certificados. El acceso a este servicio estará disponible desde la aplicación y otros canales de comunicación de la plataforma.

También le puede interesar: Podcast P&M: Kantar en el CMO Tracker