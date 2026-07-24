GAIN Colombia presenta las tendencias actuales de la medicina estética

En su undécima edición el evento, organizado por Galderma, congregó en Bogotá a más de 360 especialistas nacionales e internacionales para analizar las tendencias que hoy transforman la práctica clínica y la experiencia del paciente.

En un contexto donde los pacientes llegan a consulta con más información, nuevas expectativas y necesidades cada vez más complejas, la medicina estética entra en una nueva etapa, en línea con las principales tendencias que hoy marcan la evolución de esta práctica a nivel internacional.

En la actualidad, la conversación ya no gira únicamente alrededor de los tratamientos, sino de la personalización, la evidencia científica, la educación del paciente y la construcción de relaciones de confianza que permitan responder a necesidades cada vez más complejas.

En este contexto, Galderma llevó a cabo una nueva edición de GAIN Colombia (Galderma Aesthetic Injector Network), uno de los principales espacios de actualización científica en medicina estética de Latinoamérica. En su undécimo año, el encuentro reunió en Bogotá a más de 360 especialistas nacionales e internacionales para analizar las tendencias, los desafíos y las oportunidades que hoy transforman la práctica médica y la experiencia del paciente.

Durante más de una década, GAIN se ha consolidado como una plataforma de educación médica continua que promueve el intercambio de conocimiento, el liderazgo científico y la discusión de los avances que marcan el futuro de la medicina estética. En 2026, Colombia volvió a ser sede de este encuentro, reafirmando su papel como uno de los mercados más dinámicos de la región y como un escenario estratégico para impulsar conversaciones que contribuyen al desarrollo de una práctica médica cada vez más ética, personalizada y basada en evidencia.

"GAIN nació hace once años con el propósito de crear un espacio donde la ciencia, la experiencia clínica y el intercambio de conocimiento permitan comprender y anticipar la evolución de la medicina estética. Los pacientes han cambiado, llegan nuevas realidades a la consulta y los profesionales necesitan herramientas que les permitan responder con criterio médico, evidencia científica y una visión integral de cada persona", señaló Camilo Arévalo, GAIN Manager de Galderma.

La agenda científica de GAIN Colombia abordó algunas de las conversaciones que hoy marcan la práctica clínica, entre ellas el impacto de la menopausia sobre la calidad de la piel y las estructuras faciales, una etapa que cobra cada vez mayor relevancia en consulta.

De acuerdo con la International Menopause Society (IMS) y el informe The Menopause Gap Report de Galderma, se estima que 1.200 millones de mujeres en el mundo serán menopáusicas, mientras que cerca del 64 % experimenta alteraciones visibles en la piel y el contenido de colágeno puede disminuir alrededor de un 30 % durante los primeros cinco años de esta etapa.

Otro de los temas centrales fue la calidad de la piel, entendida hoy como un componente fundamental del bienestar y no únicamente como un aspecto estético. Según el estudio global NEXT by Galderma – Skin Quality Report, 9 de cada 10 personas manifiestan preocupación por la calidad de su piel, mientras que el 85 % considera que esta influye directamente en su calidad de vida.

La agenda también analizó una realidad emergente en la consulta: los cambios faciales asociados a la pérdida de peso acelerada relacionada con el uso de medicamentos. Según el estudio internacional The Face of Weight Loss: Global Insights on Aesthetic Needs Following Medical Weight Loss, desarrollado por Galderma, casi la mitad de los pacientes reporta modificaciones visibles en el rostro, como pérdida de volumen, flacidez o alteraciones en la calidad de la piel. Además, más del 60 % manifiesta interés en recibir un acompañamiento conjunto entre especialistas médicos y estéticos.

Junto a estos temas, especialistas de Colombia, Brasil y México compartieron experiencias sobre bioestimulación, medicina regenerativa, armonización facial, percepción de la belleza, manejo de expectativas y nuevas tendencias que transforman la consulta médica.

La evolución del paciente también redefine la manera en que médicos y clínicas construyen relaciones de confianza. El acompañamiento, la educación y la personalización son componentes tan importantes como el procedimiento mismo, por lo que GAIN abrió un espacio para reflexionar sobre cómo responder a un paciente más informado, más expuesto a tendencias digitales y con expectativas cada vez más específicas, sin perder de vista el criterio médico y la evidencia científica.

"La medicina estética evoluciona hacia un modelo donde la experiencia del paciente es tan importante como el resultado clínico. Comprender sus expectativas, acompañarlo durante todo el proceso y construir relaciones basadas en confianza, educación y personalización representa una de las principales oportunidades para el desarrollo de la especialidad en los próximos años", afirmó Caio Silva, Gerente de Marketing de Estética Inyectable para Latinoamérica de Galderma.

Con esta nueva edición, GAIN continúa consolidándose como un espacio donde especialistas de diferentes países intercambian experiencias, analizan los desafíos emergentes de la práctica clínica y construyen, de manera colaborativa, respuestas para una medicina estética cada vez más ética, personalizada y centrada en las necesidades de los pacientes.