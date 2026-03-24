Corona presenta el documental "Earth is Calling"

En el marco del Día Mundial del Agua, Corona, de la mano de la agencia DAVID, lanzó este proyecto que no solo busca resaltar la belleza natural, sino que posiciona a la marca en una conversación profunda sobre la preservación de los recursos hídricos y oceánicos.

La pieza se apoya en una premisa creativa potente: invitar a cuatro exploradores acostumbrados a mirar hacia el espacio, Dianne McGrath (Australia), Adriana Marais (Sudáfrica), Ángel Jané (España) y Victor Roman (Perú), a "aterrizar" y reconectar con nuestro planeta.

El escenario elegido para este viaje introspectivo es Corona Island, el enclave eco-protegido de la marca ubicado en las costas colombianas. El mensaje central de la obra es claro: antes de buscar vida o refugio en otros planetas, es imperativo valorar y proteger la riqueza que la Tierra ya ofrece.

“Earth Is Calling” se integra a la plataforma global de comunicación "This Is Living", pero va un paso más allá del contenido digital. El estreno coincide con un hito de negocio y experiencia de marca: la apertura oficial de Corona Island al público.

Aquí dos puntos clave sobre este lanzamiento:

Estrategia: la marca busca transformar un mensaje ambiental en una acción tangible.

la marca busca transformar un mensaje ambiental en una acción tangible. Acceso: el destino sostenible ya se encuentra disponible para reservas a través de canales oficiales y Booking.com.

Con este movimiento, Corona y DAVID refuerzan su apuesta por el branded content de alta calidad, utilizando el formato documental para movilizar a la audiencia hacia la conservación ambiental y el turismo responsable.

Mira Earth is Calling: