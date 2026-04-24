Itaú Colombia y WWF Colombia lanzan la segunda fase de “Páramos para el Futuro” para proteger las fábricas de agua del país

En su primera etapa, entre 2024 y 2025, esta iniciativa avanzó en la germinación de más de 6.000 plántulas para la recuperación de 30 hectáreas de páramo y en el fortalecimiento de ocho áreas protegidas, consolidando un modelo de conservación con impacto ambiental y social.

En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, Itaú Colombia y WWF Colombia anunciaron el lanzamiento de la segunda fase de la iniciativa Páramos para el Futuro, una alianza enfocada en la protección y restauración de ecosistemas de páramo en el país.

Tras los resultados de su primera etapa, el programa ampliará su alcance hacia el complejo de páramos de la región Andina, con énfasis en la conectividad ecológica y la protección de fuentes hídricas estratégicas.

“para Itaú la sostenibilidad es un eje fundamental en nuestra estrategia de negocio a nivel regional. Por eso, con acciones concretas, como Páramos para el Futuro, buscamos generar un impacto positivo en la sociedad, proteger ecosistemas clave y reafirmar nuestro compromiso con las futuras generaciones”, señaló Cristián Peñafiel, vicepresidente de gestión humana de Itaú Colombia.

Por su parte, Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia, afirmó que “dar continuidad a estas iniciativas y escalarlas impacta de manera positiva no solo a quienes habitan en zonas de páramo sino a millones de personas que estamos en las grandes ciudades, donde recibimos los servicios vitales que proveen estos ecosistemas, como el agua y la regulación climática”.

En esta nueva fase, la iniciativa se desarrollará en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar El Consuelo, ubicado en el departamento de Boyacá. Este territorio es identificado como un corredor biológico que alberga diversas especies de flora y fauna relevantes para la estabilidad de estos ecosistemas.

En articulación con Corpoboyacá, el programa contempla la siembra de especies nativas para la recuperación de áreas críticas y el fortalecimiento de la regulación hídrica. Asimismo, se entregarán equipos tecnológicos, como un dron de alta capacidad y herramientas de comunicación y vigilancia, dirigidos a apoyar las labores de los guardaparques, quienes también recibirán capacitación para su uso.

De manera complementaria, las entidades desarrollarán talleres de educación financiera con comunidades locales para fortalecer acuerdos de conservación. También se prevén actividades de sensibilización dirigidas a clientes y visitas a zonas de páramo con colaboradores de la entidad financiera.

Con esta fase, Itaú Colombia y WWF Colombia proyectan la conservación de más de 1.000 hectáreas mediante estrategias de conectividad ecológica, así como el fortalecimiento de 25 guardaparques en procesos de gestión, educación y monitoreo de biodiversidad en el parque.

En la primera etapa, desarrollada entre 2024 y 2025, la alianza reportó la germinación de 6.000 plántulas de especies arbustivas y frailejones, lo que contribuyó a la restauración de 30 hectáreas de páramo. En este proceso participaron cerca de 15 familias campesinas y se llevaron a cabo actividades de educación ambiental con más de 200 estudiantes.

Además, se fortalecieron capacidades en ocho áreas protegidas y se realizó el Encuentro de Páramos en Duitama, un espacio académico que reunió a expertos en conservación para el intercambio de experiencias y prácticas relacionadas con la restauración de ecosistemas de páramo y bosque alto andino.

En 2025, la iniciativa fue reconocida con el Premio XPosible de Colsubsidio, como un proyecto de impacto social y ambiental, destacando la articulación entre el sector financiero y organizaciones no gubernamentales.



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