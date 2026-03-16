Samsung presenta en Colombia la nueva serie Galaxy S26

La nueva generación integra cámara de 200 MP, batería de 5.000 mAh con carga al 75% en 30 minutos y experiencias Galaxy AI más proactivas, junto con los nuevos Galaxy Buds4 para una experiencia móvil más completa.

Samsung Electronics anunció en Colombia la llegada de la nueva serie Galaxy S26, su generación de smartphones más avanzada hasta la fecha. La línea incluye los modelos Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ y Galaxy S26, diseñados para ofrecer mayor rendimiento, autonomía optimizada y experiencias de inteligencia artificial cada vez más fáciles de usar.

La inteligencia artificial está transformando la experiencia móvil y se convierte en uno de los pilares de la nueva serie Galaxy S26. De acuerdo con datos de la compañía, más del 85% de los usuarios Galaxy en Colombia ha utilizado funciones de inteligencia artificial, mientras que el 65% interactúa con estas herramientas al menos una vez por semana.

Los datos de la compañía también muestran que la IA más valorada por los usuarios es aquella que simplifica tareas sin requerir configuraciones complejas. En ese sentido, más del 55 % de las funciones de Galaxy AI se ejecutan automáticamente o con un solo toque, reflejando una tendencia hacia experiencias cada vez más intuitivas en el uso del smartphone.

“Con la nueva serie Galaxy S26 estamos apostando por llevar una experiencia móvil más intuitiva, confiable y potente a los colombianos. El Galaxy S26 Ultra reúne lo mejor en cámara y rendimiento, integrando experiencias de IA que simplifican el uso diario de la tecnología. Este lanzamiento es un paso adelante en nuestra visión de contar en 2026 con un portafolio Galaxy 100% con IA y de impulsar una nueva era de innovación donde la IA evoluciona junto a los usuarios”, afirmó Álvaro Mazo, director de la división de Experiencia Móvil de Samsung Colombia.

Galaxy S26 Ultra: cámara de 200 MP, alto rendimiento y batería optimizada

El Galaxy S26 Ultra incorpora el mejor sistema de cámaras Galaxy hasta la fecha. En fotografía y video, el dispositivo integra una cámara principal de 200 MP, acompañada por un sensor Ultra Gran Angular de 50 MP y lentes teleobjetivos con zoom óptico. Las mejoras en aperturas permiten capturar más luz y mayor nivel de detalle en condiciones de baja iluminación. Además, las optimizaciones en Nightography Video permiten grabaciones nocturnas más nítidas y con colores más naturales.

La función de Superestabilización, con opción de bloqueo horizontal, mejora la estabilidad en movimiento, ideal para registrar conciertos, espectáculos y contenido dinámico con mayor fluidez.

En rendimiento, incorpora el procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimizado para inteligencia artificial, eficiencia energética y multitarea avanzada.

El Galaxy S26 Ultra también integra una batería de 5.000 mAh con tecnología Super Fast Charging 3.0, que permite recuperar hasta el 75 % de la carga en 30 minutos utilizando un adaptador de 60 W.

Pantalla Antiespía: pantalla de privacidad integrada

En materia de seguridad, el Galaxy S26 Ultra introduce Privacy Display, una tecnología diseñada para proteger la información del usuario.

Con esta protección a nivel de píxel, los usuarios pueden mantener su pantalla visible solo para ellos, limitando la visibilidad en ángulos laterales para otras personas, con acceso fácil a través del panel de Configuración Rápida. Es ideal para transporte público, espacios compartidos y momentos cotidianos cuando los usuarios desean un poco más de privacidad, como al manejar información sensible.

En modo de privacidad, la pantalla apaga los píxeles que dispersan la luz ampliamente y se basa en píxeles privados que enfocan la luz directamente hacia adelante, limitando lo que las personas a su alrededor pueden ver. Los usuarios incluso pueden ajustar los niveles de privacidad – activando la privacidad de pantalla parcial para ocultar ventanas emergentes y notificaciones o habilitando la máxima protección de privacidad, haciendo aún más difícil espiar desde el costado, todo sin afectar la resolución.

Esta innovación se complementa con el ecosistema de seguridad Samsung Knox, Knox Vault y Personal Data Engine, que protege la información personal y garantiza el control de los datos por parte del usuario, junto con siete años de actualizaciones de seguridad.

Experiencias Galaxy AI

La serie Galaxy S26 representa la tercera generación de smartphones Galaxy con inteligencia artificial integrada, diseñada para facilitar el uso cotidiano del dispositivo y gestionar tareas complejas en segundo plano.

Entre las funcionalidades destacadas se encuentran:

Asistencia contextual

Now Nudge: ofrece sugerencias basadas en el contexto del usuario.

Now Brief: entrega recordatorios personalizados sobre actividades relevantes.

Interacción y búsqueda

Now Brief: entrega recordatorios personalizados sobre actividades relevantes. Interacción y búsqueda Circle to Search con Google: permite identificar y buscar múltiples objetos dentro de una imagen en un solo paso.

Integración con agentes de IA: facilita la gestión de tareas mediante lenguaje natural a través de plataformas como Bixby, Gemini y Perplexity.

Estas experiencias están respaldadas por tecnologías de seguridad como Personal Data Engine, Knox Vault y Knox Enhanced Encrypted Protection, diseñadas para proteger los datos personales del usuario.

Integración con agentes de IA: facilita la gestión de tareas mediante lenguaje natural a través de plataformas como Bixby, Gemini y Perplexity. Estas experiencias están respaldadas por tecnologías de seguridad como Personal Data Engine, Knox Vault y Knox Enhanced Encrypted Protection, diseñadas para proteger los datos personales del usuario. Galaxy Buds4: audio Hi-Fi adaptativo

La experiencia Galaxy se amplía con los nuevos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, diseñados para ofrecer una experiencia de audio más inmersiva.

Los Buds4 Pro incorporan un woofer más amplio que aumenta cerca de un 20 % el área efectiva del altavoz, lo que permite un sonido más profundo y definido, con soporte para audio Hi-Fi de 24-bit / 96 kHz.

También integran Cancelación Activa de Ruido mejorada y EQ Adaptativo, que analizan en tiempo real el entorno y la forma del oído del usuario para optimizar automáticamente el sonido.

La tecnología Super Clear Call utiliza aprendizaje automático y banda súper ancha para mejorar la claridad de las llamadas incluso en ambientes ruidosos.

Cuando se conectan con la serie Galaxy S26, los Buds4 permiten interactuar con agentes de inteligencia artificial por voz y gestionar funciones mediante gestos, ampliando la experiencia manos libres dentro del ecosistema Galaxy.

Galaxy S26 en el Festival Estéreo Picnic

Samsung también estará presente en el Festival Estéreo Picnic 2026 con la campaña “Con Galaxy siempre en primera fila”, que busca acercar a los usuarios a la experiencia de capturar y compartir los mejores momentos del festival.

A través de esta iniciativa, quienes adquieran un Galaxy S26 podrán participar por entradas VIP para el Festival Estéreo Picnic, que incluyen acceso a beneficios exclusivos durante el evento.

La campaña destaca cómo las capacidades del Galaxy S26 Ultra —como su cámara de 200 MP, la superestabilización y las herramientas de Galaxy AI— permiten capturar conciertos y experiencias en vivo con mayor detalle, estabilidad y calidad.

Los usuarios pueden conocer más detalles sobre la campaña y participar en:

https://fep.galaxymasfacil.com/home

Disponibilidad en Colombia

La serie Galaxy S26 estará disponible en Colombia con los siguientes precios:

Galaxy S26 Ultra 512GB: $6.999.000

Galaxy S26+ 512GB: $6.049.000

Galaxy S26 512GB: $5.079.000

La nueva serie de Buds 4

Galaxy Buds 4 – desde $799.900

Galaxy Buds 4 Pro – desde $1.129.900

Obtiene un 10% de descuento llevando el S26 Ultra. Los dispositivos podrán adquirirse a través de Samsung.com/co, tiendas Samsung y los principales operadores y retailers del país.

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