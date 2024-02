gotrendier rebrandea su marca y lanza oferta masculina en su app

Con el lanzamiento de la vertical de hombres, gotrendier, plataforma líder de la moda sostenible en México y Colombia, debuta su nueva identidad visual para reflejar su evolución en un loop de consumo de moda responsable donde ganan los compradores, y los vendedores, pero sobre todo el planeta, a través de la creación de un clóset de moda de segunda mano que ahora será infinito.

“Esta renovación se enfoca en incluir a todas y todos en el nuevo gotrendier, una comunidad femenina que ama la moda, pues surgió para ellas en 2016, pero hoy crece para ser el lugar donde todos puedan encontrar lo que buscan y vendan todo lo que ya no se utiliza, pues ¿Quién dijo que la moda tiene género? Este cambio reafirma una de nuestras premisas más sólidas, mantener la circularidad de consumo de moda.” aseveró Ana Jiménez, Country Manager de gotrendier Colombia.

El logotipo transforma la gama cromática, al matizar el tono magenta a uno más rojo, con el que la marca quiere proyectar energía, debido a la transformación constante de la app, mientras que añade un color secundario, el azul navy para reforzar un par de características propias de la plataforma, la confianza y la seguridad.

“Ese movimiento también simboliza nuestro propio movimiento, cada día nos vestimos conforme a nuestras emociones, planes, y podemos tener incluso varios outfits en el mismo día, ya sea que vayamos al gimnasio, a la oficina o a una reunión con amigos, eso lo reunimos en esta nueva imagen”, señaló Jiménez.

A esta transformación de la marca se sumaron perfiles de creadores de contenido como Sebastián Silva, Mario Ruiz y Tatan Mejía, quienes ofertarán sus prendas en clósets de moda de segunda mano, alineados a una visión de compra más sostenible y social desde el eje masculino.

Desde su origen, gotrendier ha trabajado por liderar un movimiento de moda sostenible en México y Colombia, tras casi 7 años de presencia en el país, no sólo son el marketplace con el mayor número de usuarias en el país con 3 millones, sino también son el clóset más grande, entre los dos países cuentan con más de 32 millones de artículos, de mujeres y niñas y, alineados a su evolución de encontrar lo que se busca y vender lo que ya no se usa sin importar el género, esperan sumar con la nueva vertical, 1 millón de usuarios y 300 mil de publicación única en los próximos seis meses, entre ambas regiones.

Datos de la industria de la moda circular

Según el informe de gotrendier, de primera mano sobre la segunda mano, La industria de la moda circualr tuvo un crecimiento de 109.4% entre 2016 y 2021.

Adicionalmente, en Colombia el número de prendas vendidas ha crecido exponencialmente desde que la compañía llegó al país en 2017.



A pesar de lo anterior, muchas personas siguen prefiriendo el Fast Fashion por ser moda fácil de encontrar y de adquirir.

El mercado mundial de segunda mano casi se duplicará en 2027, alcanzando los $350 mil millones de dólares, de acuerdo con ThredUp 2023. Se espera que el mercado global de ropa de segunda mano crezca 3 veces

más rápido en promedio que el mercado global de ropa en general.

Aunque el mercado de moda de segunda es mayor en Norteamérica, América Latina es la segunda región que más consume moda circular, seguida por África, Asia y Australasia.

Para 2027 se estima que este mercado habrá duplicado su tamaño con $70 mil millones, de acuerdo con ThredUp.

###

Acerca de gotrendier

gotrendier es la plataforma líder de compra y venta de segunda mano en Latinoamérica. Nace en 2016 en México y en 2017 en Colombia, y actualmente hay más de 10 millones de mujeres.

También te puede interesar: Marcas con mejor reputación según los colombianos