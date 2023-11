Es tiempo de apostar por el planeta

El Tiempo Casa Editorial continúa con su camino de transformación, enmarcado en acciones sostenibles que le apuntan a producir contemplando aspectos básicos como el respeto hacia las personas y el medioambiente.

Bajo un novedoso proyecto de Responsabilidad Social Empresarial - RSE enfocado en implementar una cultura corporativa de cuidado del planeta y, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, la compañía sigue reevaluando la manera en que se ejecutan sus actividades de negocio, buscando un equilibrio entre el desarrollo ambiental, social y económico.

Sus colaboradores, proveedores, clientes, lectores y demás, hoy son los protagonistas en ‘Un nuevo papel con el medioambiente’, la iniciativa mediante la cual se emprende ese camino hacia una transformación.

Desde apostarle a la reducción de huella de carbono a través de la potencialización de acciones ya implementadas en la planta, la promoción de la sostenibilidad en la cadena de suministros, bajo un trabajo con proveedores y aliados que promueva la reducción de residuos, hasta la sensibilización a empleados, con concientización y capacitación permanente en la reducción del impacto ambiental en su día a día, son algunos de los principales pilares que se forjan en esta Casa Editorial.

Con gran satisfacción, hoy es posible afirmar que el uso de papel amigable con la naturaleza, es otra acción que suma a ese compromiso por alcanzar un ecosistema sostenible.

¿Cómo es posible esto?

El papel utilizado para los ejemplares del diario impreso proviene de los bosques reforestados que son administrados por su proveedor Resolute Forest Products, que cuenta con tres importantes certificaciones internacionales en gestión forestal que le otorgaron el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme Of The Endorsement Of Forest Certification (PEFC).

Todas las iniciativas y acciones que emprende Resolute Forest Products, se basan en el objetivo central de proteger, gestionar y renovar el bosque a través de una gestión responsable. Hoy, este proveedor contribuye a la estabilidad de la cubierta forestal de Canadá a lo largo del tiempo, ya que todo lo que cosechan de las tierras forestales controladas por su empresa vuelve a crecer, ya sea a través de la regeneración natural o la replantación.

Tenga en cuenta que nada se desperdicia en la silvicultura. Los árboles proporcionan la materia prima para casas, muebles y materiales de envío/embalaje, así como calor y energía, entre otros usos. Pero para asegurar el mejor y más efectivo uso de los árboles, el papel siempre debe reciclarse, pues este es un gran gesto para minimizar el impacto medioambiental.

Así pues, esa voluntad y compromiso con el planeta, es precisamente lo que ha hecho posible que esta Casa Editorial sea merecedora de importantes certificaciones como la otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en el marco de Acercar, el mecanismo de participación voluntaria que lleva a las empresas al logro de autogestión y autorregulación ambiental.

La compañía fue clasificada en el Nivel III - Sistemas de Gestión Ambiental, con una vigencia de dos años, un logro que se convierte en el punto de partida para el fortalecimiento de las capacidades en materia de sostenibilidad y la optimización de procesos mediante el uso eficiente de los recursos naturales y materiales.

