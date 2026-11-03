La Cámara de Comercio de Bogotá reconoce a 22 empresas por su gestión en sostenibilidad

A través del Ranking de Sostenibilidad, la Cámara de Comercio de Bogotá guía y apoya al sector productivo para diagnosticar su gestión, cerrar brechas y consolidar modelos de negocio responsables que impulsen el desarrollo sostenible.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizó la cuarta edición del Ranking de Sostenibilidad, la cual evalúa la gestión de las empresas en diferentes dimensiones relacionadas con la sostenibilidad e identifica oportunidades de mejora en sus modelos de negocio. En esta edición participaron 215 organizaciones de distintos sectores, de las cuales 22 recibieron reconocimientos de acuerdo con su tamaño empresarial.

El proceso se desarrolló a través de plataforma de autoevaluación de la CCB, que permite a las compañías diagnosticar su nivel de madurez en siete dimensiones: gobernanza, derechos humanos, medio ambiente, prácticas justas de operación, entorno laboral, comunidades y consumidores. A partir de los resultados, las empresas reciben recomendaciones para identificar brechas y orientar sus acciones.

“Esta iniciativa busca reconocer a las empresas que han integrado la sostenibilidad a un modelo de negocio rentable, al tiempo que les permite a los participantes contar con información útil para avanzar en su proceso de transformación, fortalecer su competitividad, gestionar sus impactos y contribuir al desarrollo sostenible de Bogotá y la región”, afirmó David Monroy Londoño, vicepresidente (E) de la Vicepresidencia de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá

De acuerdo con los resultados presentados por la CCB, las dimensiones con mayores porcentajes de cumplimiento fueron prácticas con consumidores, con 67,7%; prácticas justas de operación, con 62,3%, y prácticas laborales, con 60,4%.

En contraste, las dimensiones de comunidades (48,9%), derechos humanos (50,9%) y gestión ambiental (52%) registraron los resultados más bajos, por lo que se identificaron como áreas en las que las organizaciones pueden continuar fortaleciendo sus prácticas.

El informe también evidenció diferencias en los niveles de madurez según el tamaño de las empresas. Las grandes compañías alcanzaron un promedio del 84%, ubicándose en el nivel ejemplar; las medianas registraron un 70% y las pequeñas un 64%, ambas en el nivel alto. Por su parte, las microempresas obtuvieron un promedio del 48%, correspondiente al nivel medio.

Empresas reconocidas en 2026

Después de la autoevaluación, las organizaciones con mejores resultados pasaron por una etapa de auditoría a cargo de CMD Certification S.A.S., encargada de verificar la información reportada y validar la implementación de las prácticas de sostenibilidad.

Como resultado de este proceso, 22 empresas recibieron reconocimientos en cuatro categorías, de acuerdo con su tamaño. Las tres primeras posiciones de cada una quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Categoría microempresa

Sistica IT S.A.S.

Agrocolombia Export S.A.S.

Grün Management Asesores y Consultores Ambientales S.A.S.

Categoría pequeña empresa

Usaene S.A.S.

9Alliance S.A.S. BIC

International Law Consultants S.A.S. BIC

Categoría mediana empresa

Ícaro Diecisiete S.A.S.

Delta Salud S.A.S.

Aquabiósfera S.A.S. BIC

Categoría gran empresa

NTT Data Colombia S.A.S.

Concesionaria Panamericana S.A.S.

Vise Ltda.

La Cámara de Comercio de Bogotá señaló dentro del comunicado que el Ranking de Sostenibilidad está disponible de manera gratuita y virtual para las empresas interesadas en evaluar su gestión. La herramienta permite realizar un diagnóstico en siete dimensiones y obtener recomendaciones según los resultados de cada organización.

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