Leo, la nueva agencia creativa de la unión de Publicis y Leo Burnett

“¿Cuándo quitar mi nombre de la puerta? Será el día en que pases más tiempo intentando ganar dinero y menos tiempo haciendo publicidad, nuestro tipo de publicidad. Cuando pierdas esa sensación de que nada de lo que haces es creativamente suficiente; cuando dejes de construir sobre ideas fuertes y vitales y empieces una línea de producción rutinaria; cuando empieces creyendo que en pro de la eficiencia, un espíritu creativo y el impulso de crear pueden delegarse y administrarse, y olvides que sólo pueden alimentarse, estimularse y ser algo a lo que se aspira; finalmente, cuando pierdas el respeto por el hombre solitario, cuando olvidas que al ser un hombre que se esfuerza más, agarra, por un instante, esas estrellas luminosas e inalcanzables. Ahí, señores y señoras, es cuando insistiré en que quiten mi nombre de la puerta”.

Con estas palabras del legendario Leo Burnett termina el anuncio de Arthur Sadoun, presidente y director ejecutivo de Publicis Groupe, para anunciar a Leo, la nueva constelación que llega a Publicis Groupe.

Para entender mejor la transformación de la agencia, P&M habló con Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe Colombia.

Revista P&M: Con esta transformación se unen 130 agencias y 15.000 personas. ¿Qué significa y cómo llega a Colombia?

Olga Lucía Villegas: “Me gustaría empezar contando esta gran noticia, la creación y llegada de Leo Constellation.

El racional y la estrategia detrás de esto no es, una fusión, sino que se trata de lo siguiente: El grupo Publicis lanzó su estrategia The Power of One en 2016. Con esto, creó una estrategia clarísima en la que puso su foco en desarrollar y comprar compañías de tecnología y de valor agregado para los clientes. Inicialmente, lo anterior le generó valor a los productos de medios. Hoy, con Leo, el foco está en la creatividad, como dijo Arthur Sadoun en su anuncio. Si bien siempre hemos tenido a la creatividad como norte, ahora la ponemos donde debe estar, en el centro.

Para concretarlo, se crea una nueva agencia que se llama Leo Constellation. ¿Por qué Leo? Por la herencia y la cultura que tiene este nombre y que son necesarios para una agencia creativa. Por años, hemos sido de las agencias creativas más emblemáticas e icónicas en el mundo de la publicidad, por eso quiero aclarar que no estamos acabando marcas, sino dándole un boost a Leo.

Otro factor que impulsó el cambio fue que el grupo tiene el nombre Publicis Groupe, lo cual a veces ha sido confuso ya que, por ejemplo, en Colombia teníamos que hacer la distinción entre el nombre del grupo y Publicis Agencia Creativa, la agencia de creatividad. Ahora Leo Constellation será la agencia creativa y el holding, seguirá siendo Publicis Groupe.

Revista P&M: ¿Qué significa la noticia para Colombia?

O.L.V.: La reorganización llega a Colombia en el momento perfecto. Cuando recibimos la noticia desde global, internamente pensamos “es como si hubieran pensado en lo que queremos hacer en Colombia con nuevas herramientas de IA para creatividad”, porque viene con un ingrediente clave para nosotros en la actualidad: tener una compañía de tecnología e inteligencia artificial, que es el giro que le vienen dando al grupo desde hace un tiempo, y que es el que se dará ahora a nivel creativo.

Con este movimiento, Leo será el network más grande dentro de las agencias, y su nuevo liderazgo es impresionante, ya que une a los mejores directores en los roles de CEO y CSO en el mundo.

Desde la visión de Leo Colombia, que será el nombre que tendremos ahora, nuestra posición es la de liderar la industria. También quiero mencionar que movimientos como el que hace hoy el grupo no suceden de la noche a la mañana, son planeados con mucho tiempo, y este en particular, es una estrategia pensada y estructurada para llevar a otro nivel el ámbito creativo de la agencia.

En Colombia quedarán tres marcas creativas: Leo Colombia, Digitas que viene funcionando de forma increíblemente exitosa, y una nueva agencia creativa que pronto conocerán.

Revista P&M: ¿Qué sucederá con los trabajadores de Leo Colombia?

O.L.V.: El personal se mantiene, nosotros sabemos que la parte humana es esencial y sigue siendo la filosofía de Leo.

Lo que sí haremos es tener un liderazgo creativo en cada agencia. Debido a los cambios internos que hemos tenido y a la salida de Mauricio Sarmiento, esperamos seguir pisando con fuerza y esperamos la unión de grandes líderes en Leo Colombia. Así mismo, tendremos un managing director en Leo y en la nueva agencia mencionada anteriormente.

Como dije al inicio, esto es decirle Hola a Leo de nuevo, se trata de una transformación para refrescar la agencia.

También te puede interesar: P&M presenta los nominados al TOP10 2024