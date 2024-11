Catalina Sánchez, nueva CEO de Hogarth Colombia

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la publicidad y el marketing, Catalina viene de trabajar ocho años en VML, donde ingresó en 2016 como chief executive officer del grupo Y&R Brands, que en 2018 se convirtió en VMLY&R, y más recientemente la fusión con VML, que derivó en la integración con Wunderman Thompson. Anteriormente, su carrera estuvo marcada por 23 años en McCann Colombia, donde su extenso recorrido en el Departamento de Cuentas la llevó a la posición de business manager.

Durante su carrera ha recibido reconocimientos como: Woman to Watch 2017, Profesional destacado de la industria en LATAM 2018 según Adlatina, Profesional de agencias digitales más admirado por los anunciantes colombianos según Scopen 2020 y reconocida como uno de los 100 gerentes más exitosos en Colombia en 2023, según la revista Gerente.

Catalina lideró casos y campañas publicitarias que fueron reconocidos por los premios más prestigiosos, en los que también ha sido invitada como jurado. Ha trabajado para marcas de la talla de Coca-Cola, MasterCard, General Motors, L'Oréal, LATAM, Nestlé, Amazon Prime Video, Movistar y Microsoft, entre otras.

Me ilusiona inmensamente este nuevo reto, que me saca de mi zona de confort y me reta a ponerme en otro lado del negocio. Hogarth se ha destacado a nivel global por su enfoque en ofrecer modelos de producción con rendimiento a escala, y es una inquietud a la que me venía enfrentando con muchos de mis clientes, que estaban en busca de soluciones que les permitieran sacar adelante grandes cantidades de contenido con un craft impecable, a buenos costos y en tiempos cada vez más cortos. Quiero hacer de Hogarth el partner de creación, producción y medición con el que clientes y agencias aliadas quieran trabajar no solo por nuestras capacidades, nuestro talento de alto nivel, sino por nuestro impecable servicio y visión de vanguardia. Pero por encima de todo quiero que cada vez más talento quiera venir a trabajar con nosotros por nuestra cultura, oportunidades de crecimiento y ambiente laboral