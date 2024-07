Diana Triana se une a Dentsu Creative como Chief Creative Officer

“Estoy muy emocionada con la llegada de Diana, ya que trae su experiencia, energía y sincronía con la visión de Dentsu Creative, al inspirar creatividad transformativa que impacte en el negocio de nuestras marcas, en la sociedad y en las personas”

De esta manera anuncia Angélica Escrucería, CEO de Dentsu Creative, la llegada de Diana al gigante japonés del Marketing. Un cargo crucial dentro de la agencia puesto que buscaban un talento con profundo conocimiento del mercado.

“Colombia tiene muy buenos talentos tratando de hacer un trabajo relevante para cada una de sus marcas. Sin embargo, todavía hay un desafío importante en cerrar la brecha que existe entre el trabajo del día a día y el que se va para festivales”, comenta Diana Triana, CCO de Dentsu Creative. “Para mi ese es uno de los retos más importantes. En la medida en que logremos ser extraordinarios con el trabajo ordinario, la Industria será más respetada no solo por las personas, sino por las marcas que confían en nosotros”, concluyó.

Diana se une a Dentsu Creative con una impresionante trayectoria como Creative Director en J.Walter Thompson Worldwide, Senior Creative Director en Sancho BBDO y General Creative Director en McCann. También ha ganado el Mofilm Cannes U12 y ha sido reconocida como Women to Watch en la revista P&M y See it Be it en Cannes, junto al primer León de Glass para Colombia. Además, ha sido jurado, mentora y speaker.

“Me enorgullece ser parte de Dentsu Creative. Es una agencia muy distinta a las tradicionales, con un background tecnológico muy fuerte, no solo por su origen japonés sino por el respaldo de los medios y el marketing techonologies que tiene”, Cuenta Diana Triana. “Aquí mi labor es usar esa potencia tecnológica y digital a favor de las ideas más innovadoras y emocionantes que se nos puedan ocurrir no solo para los clientes que ya están en la agencia, sino para todos los que están por venir”, finalizó.

Por su lado Angélica explica: "Durante 2024 las agencias de creatividad han enfrentado el reto de capturar la autenticidad cultural, integrar tecnología emergente y liderar el cambio social, con Diana buscamos elevar el estándar creativo, redefinir la narrativa y transformar".

Respecto a las tendencias en la Industria, Diana analiza el imparable crecimiento del contenido generado por los usuarios y sobre el talento con el que le emociona trabajar; Añade: “Yo pienso que lo más importante para un creativo, además de tener buenas ideas, es tener la capacidad de mantener la mente abierta. Honestamente hoy en día prefiero trabajar con gente a la que le guste trabajar en equipo, que esté dispuesta a escuchar a los demás y a construir sobre las ideas de otros, no solamente sobre las suyas”.

Dentsu Creative ha tenido una expansión sostenida en los últimos años, de la mano de Subway, Colsubsidio, Bavaria, Avianca, Bancolombia, Mastercard, entre otros; por lo que la llegada de Diana Triana significa un paso más para acompañar el crecimiento de sus marcas.

También le puede interesar: ¿Qué está pasando con el marketing de influencers?