Moda con método, no intuición: Macrotendencias 2026

Así se construyen hoy las macrotendencias que están redefiniendo la moda y la estrategia de las marcas.

Para entender el panorama de las macrotendencias en moda y no caer en modas pasajeras, las marcas necesitan una lectura clara del contexto y del comportamiento del consumidor. Este análisis resulta clave para identificar las tendencias que marcarán el año y reconocer los errores más comunes que cometen las marcas cuando adoptan una tendencia sin comprender a quién le están hablando.

Para ampliar el panorama hablamos con Inexmoda (Instituto para la Exportación y la Moda), la organización que lidera el desarrollo del Sistema Moda en Colombia. La cual Investiga tendencias, conecta industria, academia y mercado, y crea plataformas de negocio.

¿Cómo se construyen las tendencias que se presentan en Colombiatex de las Américas (feria de insumos, textiles, innovación y conocimiento que Inexmoda produce y organiza cada año en Medellín)? Hablamos con Sofía Arango Estrada, coordinadora del equipo de Conocimiento de Inexmoda, quien nos conto que la organización cuenta con varias metodologías de investigación, desarrolladas desde su laboratorio de conocimiento. El trabajo se divide en dos grandes frentes: el equipo de conocimiento, enfocado en investigación prospectiva y análisis de fuentes secundarias, y el equipo de asuntos corporativos, que trabaja con fuentes primarias e investigaciones de actualidad, con una mirada más sectorial e industrial.

Experiencia Fab Lab Colombiatex de las Américas 2026

La base de todo el proceso es la investigación Visión 2026, que plantea una lectura integral del año a partir de un análisis del entorno. Desde allí, Inexmoda construye distintos escenarios —base, optimista y pesimista— teniendo en cuenta variables geopolíticas, sociales, ambientales y tecnológicas. Temas como las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, las cadenas de suministro, la transformación digital y la sostenibilidad ambiental hacen parte de ese punto de partida.

A partir de ese contexto, el equipo analiza cómo reacciona el consumidor. Para ello, Inexmoda trabaja con una mesa de expertos multidisciplinaria que incluye representantes de la industria de la moda, academia, consultoría, innovación, cultura y arte. El objetivo no es construir una única visión, sino contrastar perspectivas y experiencias diversas.

En ese ejercicio se analizan múltiples fuentes secundarias consideradas autoridades en temas de consumidor, entre ellas Nelly Rodríguez (Euromonitor), Radar Sectorial, The Sourcing Snopes, WFN y Teclaire, entre otras. La información se aterriza luego al contexto latinoamericano, entendiendo que las tendencias globales no pueden leerse de forma homogénea ni trasladarse sin adaptación.

Stands en Colombiatex de las Américas 2026

El proceso continúa con la identificación de patrones de comportamiento del consumidor, que luego se traducen en implicaciones concretas para la industria. Es allí donde las tendencias dejan de ser conceptuales y se convierten en accionables para las marcas.

Macrotendencias 2026

Desde esta investigación, Inexmoda identifica dos macrotendencias transversales que hoy resultan clave para las marcas de moda.

La primera es la empatía con la inteligencia artificial y la manera en que esta se conecta con la humanización de las marcas. Lejos de reemplazar lo humano, el avance tecnológico está elevando las expectativas del consumidor en términos de cercanía, trato y conexión emocional. A mayor digitalización, mayor demanda de experiencias auténticas, comunidad y mensajes relevantes.

La segunda tiene que ver con la forma en que el consumidor se relaciona con el mundo en un contexto de incertidumbre. Se observa una búsqueda creciente de conciencia sobre el origen de los productos, los oficios, el saber hacer, el liderazgo organizacional y el tipo de contenido que se consume. No solo se cuestiona qué se compra, sino cómo y desde dónde se produce y se comunica.

A estas se suma una lectura particular del contexto latinoamericano, donde la relación entre moda y música cobra relevancia como expresión cultural. El reto, según Inexmoda, no está en masificar esa identidad, sino en cuidar aquello que distingue a la región y la hace atractiva para otros mercados.

El reto para las marcas

Uno de los errores más comunes de las marcas al intentar subirse a una tendencia es no saber filtrar ni triangular la información. En un entorno saturado de datos, la clave está en tener claro el ADN de marca, una narrativa definida y un conocimiento profundo del consumidor, entendido como comunidad y no solo como transacción.

Desde Inexmoda, la recomendación es: dejar al consumidor en el centro, cruzar información de múltiples fuentes y traducir las tendencias en códigos de diseño y estrategias coherentes con la identidad de cada marca. Solo así las tendencias dejan de ser un discurso aspiracional y se convierten en una herramienta real de construcción de valor.

