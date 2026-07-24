Faride Ramos presenta "Soy Caribe" en IXEL Moda

La diseñadora colombiana rindió homenaje a la mujer caribeña con una colección de alta sastrería presentada en el marco de las Fiestas del Mar 2026.

En el marco de las Fiestas del Mar 2026, Santa Marta fue escenario de la Pasarela IXEL, un espacio que reunió moda, patrimonio y cultura para exaltar el diseño colombiano desde su identidad y su capacidad de generar valor para el territorio. Allí, la diseñadora Faride Ramos participó como invitada nacional y se consolidó como una de las grandes protagonistas de la jornada.

Ramos presentó "Soy Caribe", una colección que rinde un profundo homenaje a la calidez, la fuerza y la sofisticación de la mujer caribeña. Inspirada en la inmensidad del océano, la frescura de los ríos y el universo que rodea al territorio, la propuesta puso en el centro a la mujer Caribe libre y poderosa, con una lectura contemporánea de la sastrería desde el origen.

La puesta en escena contó con la curaduría y dirección de estilismo de Franklin Ramos, cuya visión de imagen fue clave para darle unidad conceptual al desfile.

A través de líneas precisas, materiales nobles y rigurosos procesos de confección, la colección tradujo el paisaje, la memoria y el oficio en piezas de alta factura que destacan la personalidad y la presencia de la mujer de hoy, equilibrando estructura y ligereza.

El ensamblaje de las prendas, la fluidez orgánica de los cortes y la arquitectura sartorial reflejaron una visión donde el lujo auténtico nace del tiempo, la maestría técnica y el respeto por el saber hacer artesanal.

Más que una colección, "Soy Caribe" fue una declaración de identidad que enaltece a la mujer como protagonista de su propio territorio, además de una invitación a reconocer el Caribe como un epicentro de elegancia, creatividad y excelencia, capaz de inspirar el diseño contemporáneo con una mirada global.

La se hizo en la Quinta de San Pedro Alejandrino, consolidando así la agenda diseñada por IXEL Moda para impulsar el turismo cultural y proyectar el talento nacional, y actuar como antesala de Colombiamoda.