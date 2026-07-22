NH Collection Medellín Royal, en el corazón de El Poblado

Ubicado en el sector de Oviedo, el NH Collection Medellín Royal combina la dinámica empresarial de El Poblado con una de las escenas gastronómicas, comerciales y de servicios más relevantes de la ciudad.

En una de las zonas más activas de El Poblado, el NH Collection Medellín Royal se integra a un entorno donde convergen actividad empresarial, gastronomía, comercio, con centros comerciales como Oviedo y Santafé, y algunos de los espacios más representativos de la vida urbana de Medellín.

El entorno social y gastronómico de El Poblado constituye uno de los principales atractivos del sector donde se ubica el hotel. En sus alrededores, restaurantes como El cielo, del chef Juan Manuel Barrientos, ofrecen una experiencia de alta cocina colombiana reconocida internacionalmente; Carmen se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la ciudad por su propuesta de cocina contemporánea y coctelería de autor; mientras que Carolina, el restaurante de Karol G, se suma a una escena culinaria en constante evolución. A ello se agregan espacios como La Provincia, Brutal y la amplia oferta de Provenza, que en conjunto han convertido a El Poblado en uno de los principales corredores gastronómicos y de vida social del país.

Ese mismo equilibrio entre dinamismo y bienestar se traslada a las habitaciones del hotel. Distribuidas en categorías Superior, Premium y Suite, las 135 habitaciones fueron concebidas para responder a distintas formas de viaje sin renunciar al confort. Con espacios amplios, estaciones de café, áreas de trabajo, climatización y vistas hacia la ciudad o las montañas.

De igual forma, la propuesta gastronómica del NH Collection Medellín Royal se articula en el restaurante del hotel, cuya cocina neo-latina trabaja ingredientes colombianos e internacionales desde una mirada contemporánea. Por otro lado, el desayuno buffet, reúne frutas frescas, panes artesanales, quesos, repostería, jugos naturales y preparaciones calientes elaboradas al momento, mientras que el bar complementa la experiencia con coctelería y un ambiente sereno.

El bienestar también ocupa un lugar central en la experiencia del hotel. La piscina exterior climatizada, el spa, el gimnasio y los jardines que enmarcan zonas como la terraza ofrecen una pausa poco habitual dentro de uno de los sectores con mayor actividad de Medellín. Esta condición de oasis urbano constituye uno de los rasgos distintivos del hotel y permite alternar la agenda profesional con momentos de descanso sin salir de El Poblado.

Finalmente, para reuniones y eventos, el NH Collection Medellín Royal dispone de espacios versátiles respaldados por servicios tecnológicos y equipos dedicados a la organización de encuentros corporativos y sociales. Su proximidad a los principales centros empresariales del sector y a algunas de las compañías más relevantes de la ciudad refuerza su posición como uno de los hoteles de referencia para el viajero corporativo.

Con una ubicación estratégica dentro de El Poblado, una propuesta de alojamiento pensada para distintos perfiles de huésped y una oferta que articula trabajo, descanso y ciudad, el NH Collection Medellín Royal opera como un espacio de continuidad dentro de la dinámica urbana de la Ciudad de la Eterna Primavera.

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