Samsung Solve for Tomorrow Latam presenta nueva plataforma educativa

Samsung América Latina organizó en días pasados el webinar internacional “Manos a la obra: aprendizaje basado en proyectos para la comunidad” para presentar la nueva plataforma Solve For Tomorrow Latam y promover un intercambio de experiencias entre docentes de escuelas públicas de América Latina sobre el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por su sigla en inglés) y Design Thinking -metodologías aplicadas en el programa Solve for Tomorrow (SFT).

Con la mediación de Larissa Werneck, periodista y coordinadora de proyectos del instituto Porvir, el encuentro reunió a profesionales de la educación que ya participaron en Solve For Tomorrow, docentes interesados en ser parte de la edición de este año y periodistas.

“El objetivo principal de la plataforma es registrar estas prácticas pedagógicas que fueron creadas por docentes de escuelas públicas y poder compartirlas con otros docentes, para que todos podamos optimizar la propuesta docente. Más que eso, la plataforma pretende valorar a los docentes”, explicó Helvio Kanamaru, director de Ciudadanía Corporativa y ESG de Samsung para América Latina

Los profesores que participaron en ediciones anteriores de Samsung Solve for Tomorrow hablaron sobre diferentes ideas de proyectos, cómo movilizaron a los estudiantes, desarrollaron prototipos y la importancia de la fase de prueba, entre otros temas.

El programa Solve for Tomorrow

Samsung Solve for Tomorrow sirve como una iniciativa global diseñada para fortalecer el interés de los jóvenes en la ciencia para abordar y resolver desafíos locales que afectan sus vidas y comunidades. A través de estrategias de resolución de problemas y pensamiento crítico y creativo, Samsung Solve for Tomorrow está presente en 33 países y ya ha involucrado a casi 2 millones de estudiantes en todo el mundo. En América Latina, el programa está presente desde 2014, con la participación de más de 353 mil docentes y estudiantes de 20 países de la región.

Para obtener más información sobre Solve for Tomorrow Colombia, visite el sitio web https://www.samsung.com/co/campaign/solvefortomorrow/

