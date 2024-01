Las cuatro tendencias más importantes del CES 2024

Cada año el Consumer Electronic Show (CES) abre el año en materia de tecnología. A continuación las cuatro tendencias clave que deja el evento:

1. IA, IA, IA

La tecnología que más avances ha hecho en el último año es la inteligencia artificial. Por tal razón, en el CES 2024 fue la tendencia más importante y sobre la que se centró el evento. Así mismo, en diferentes secciones, conferencias, productos y servicios se vio cómo esta tecnología puede implementarse en el día a día. Un ejemplo es el Rabbit r1 AI Pocket Companion, un asistente potenciado con IA que permite a sus usuarios hacer consultas en lenguaje natural desde sus manos. El producto se presentó en el evento y consiste en una herramienta dedicada totalmente al uso de la IA; tiene su propia conexión a internet y busca eliminar el uso de múltiples apps para lograr diferentes acciones.

2. Las pantallas del futuro

Otra de las tendencias predominantes en el CES, no solo en 2024 sino cada año, es la evolución de la tecnología de display. En el pasado, hemos visto en la feria pantallas flexibles, enrollables, OLED y muchas más. Este año, Samsung y LG han presentado pantallas transparentes. Samsung hizo una demostración in situ de su pantalla transparente MicroLED, mientras que LG no sólo reveló su pantalla transparente, sino que detalló sus planes para venderla como Signature OLED T a finales de este año. El úni pero de esta nueva tecnología es su costo y se espera que este y el otro año salga al mercado algún tipo de pantallas transparentes a un costo asequible para todo el mercado.

3. Portátiles cada vez más livianos y potentes

Si hay algo clave en la producción de portátiles es recordar el factor humano: es decir, recordar que deben ser funcionales, lo más livianos posibles, y cumplir con tener un diseño atractivo.

En el CES 2024 compañías como MSI y Lenovo mostraron que están dispuestos a competir en esta categoría: MSI presentó con un diminuto pero poderoso pc que se enfoca en mantener el equipo frío a pesar de tener un software gamer. Así mismo, Lenovo presentó el ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, un pc Windows 11 con un display removible que dobla como una tableta.

4. El mundo inteligente

Una tendencia que ha cogido fuerza desde 2015 es la del internet de las cosas, que incluye la promesa de una casa inteligente. En 2022 Matter hizo su debut en el mercado, y se esperaba que introdujera un mundo interconectado en el que diferentes productos pudieran "hablar" entre ellos en los hogares. Tal panorama se consolidó en 2023 y trajo sus mayores avances en el CES 2024.

Matter es un estándar mundial de código abierto que busca simplificar el ecosistema del hogar inteligente permitiendo que los dispositivos conectados a internet de distintos fabricantes puedan comunicarse de forma sencilla y segura. Representa una importante colaboración entre empresas competidoras que trabajan por un objetivo común: hacer avanzar el hogar inteligente y facilitar su uso a los consumidores.

La versión 1.2 de la norma y el programa de certificación Matter para el hogar inteligente se lanzaron oficialmente, añadiendo en 2023 y tienen compatibilidad con nueve nuevos tipos de dispositivos, como aparatos de aire acondicionado, purificadores de aire, sensores de calidad del aire, lavavajillas, ventiladores, frigoríficos, robots aspiradores, alarmas de humo y monóxido de carbono y lavadoras, con lo que el total de dispositivos compatibles asciende a 19. La lista también incluye cerraduras de puertas, pasarelas, iluminación, persianas de movimiento, sensores de ocupación, enchufes inteligentes, dispositivos meteorológicos, componentes de plataforma y aplicaciones de software.

En el CES 2024 Amazon anunció que su Fire TV y el Echo Show 15 incluirán Matter Casting para recibir contenido de iOS y Android, lo que facilitará que las personas usen el streaming de Amazon desde cualquier móvil.

Ecovacs X2 presentó la primera aspiradora robot que también funciona como aspiradora de mano y que incluirá la tecnología de Matter para "hablar" con otros dispositivos del hogar; y Samsung usó el CES como plataforma para mostrar sus mapas digitales de los hogares a través de sus dispositivos, también usando Matter.

