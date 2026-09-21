El pensamiento estratégico de los resultados

Los resultados extraordinarios son la expresión visible de organizaciones que logran articular. con coherencia y propósito, todas sus capacidades alrededor de una visión integrada y compartida.

Esa articulación constituye uno de los mayores desafíos de la alta dirección contemporánea y, a su vez una oportunidad para fortalecer organizaciones sostenibles y preparadas para evolucionar en entornos cada vez más dinámicos.

Para Universal Group, la estrategia es entendida como el ejercicio de definir el rumbo de una Organización, mientras que el liderazgo se asocia con la capacidad de movilizar personas hacia un propósito común. Ambas dimensiones son esenciales; de allí que, la evolución del entorno empresarial exige comprenderlas como elementos inseparables de un mismo sistema de dirección, donde la estrategia aparta claridad, el liderazgo moviliza capacidades y la organización transforma esa integración en resultados sostenibles. Cuando estas convergen en una misma dirección, los resultados son la consecuencia natural de una organización que piensa, decide, comunica y actúa de manera integrada.

En Universal Group esta visión se denomina Pensamiento Estratégico de los Resultados: un modelo contemporáneo de dirección empresarial que propone una nueva forma de comprender la creación de valor, donde la alta dirección integra, -en un mismo sistema- la estrategia, el liderazgo, la comunicación estratégica, la cultura organizacional, eI talento humano la gestión financiera y la excelencia operativa.

Desde esa perspectiva, la comunicación estratégica adquiere un papel esencial dentro del Pensamiento Estratégico de los Resultados, al actuar como eI elemento que conecta la visión con el cumplimiento de los objetivos corporativos, para que la estrategia sea comprendida como una guía, lo cual permite que las personas, las decisiones y los procesos avancen hacia un mismo propósito.

Durante más de dieciocho años, Universal Group ha acompañado a importantes Organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. esa experiencia ha permitido identificar patrones comunes de dirección, donde la comunicación estratégica participa activamente en la consolidación de marca, reputación y pensamiento organizacional.

Este enfoque se refleja en eI modelo de cogerencia de la compañía, donde Camilo Andrés Carrillo Rojas, gerente fundador, lidera la visión corporativa, la comunicación estratégica y el posicionamiento institucional, y Andrea Carolina González Ariza, gerente, lidera la estrategia financiera y la sostenibilidad administrativa. Para Universal Group, esta integración organizacional es la máxima expresión generadora de resultados sostenibles, capaces de construir un legado que trascienda generaciones.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

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