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Grupo Aval entra a las stablecoins con dólares y euros en dale!

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Grupo Aval entra a las stablecoins con dólares y euros en dale!

Desarrollado en alianza con Akaunt, el nuevo producto permite ahorrar, pagar y mover divisas digitales desde la app de la billetera, e incluye una tarjeta Mastercard para compras en más de 210 países.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 21, 2026

Grupo Aval anuncia un hito estratégico para comprar, ahorrar, invertir, y utilizar dólares y euros digitales de forma simple, transparente y sin comisiones, a través de su billetera digital dale!. Este nuevo producto responde a la visión de Grupo Aval de ofrecer soluciones en un entorno donde nuestros clientes son más globales, tienen movilidad, o transan en comercios electrónicos en cualquier parte del mundo.

El dinero trabajará también para nuestros clientes desde cualquier monto, pues el producto incluye una rentabilidad de hasta 5% efectivo anual para saldos en dólares. Además, podrán disponer de su dinero digital a través de una tarjeta Mastercard para realizar compras físicas y virtuales en moneda extranjera en más de 210 países y 100 millones de comercios.

Cualquier persona puede tener la confianza, seguridad y transparencia propia de las entidades de Grupo Aval. Este producto está construido sobre tecnología de stablecoin propietaria, en alianza con Akaunt, brindando a nuestros clientes la tranquilidad de contar con una infraestructura sólida, protección de datos y el respaldo de las entidades de Grupo Aval.

​“En Grupo Aval estamos ofreciendo productos financieros innovadores, de talla mundial, que en esta ocasión brinda soluciones internacionales al alcance de todos, combinando tecnología de vanguardia, simplicidad y, sobre todo, la confianza y el respaldo institucional que nos caracterizan”, afirmó María Lorena Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.

​“A través de esta solución, las personas pueden ingresar directamente a la aplicación (app) de dale!, acceder a la sección -Dólares y Euros-, y después de cumplir con el proceso de validación, puede operar para pagar en los viajes, realizar compras en plataformas internacionales, administrar pagos del exterior o invertir desde cualquier monto. Con este producto tener dólares o euros digitales es tan natural y seguro como manejar pesos desde su celular”, concluyó José Manuel Ayerbe, CEO de dale!.

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