Mercadeo: un agente de transformación social

El término mercadeo ha tenido diferentes definiciones a lo largo de la historia. Para el Politécnico Grancolombiano, hoy debe entenderse no simplemente desde la lógica del consumo, sino desde una perspectiva de impacto capaz de transformar la sociedad. P&M habló con Juan Fernando Montañez, rector de esta institución, que hoy deja huella con una visión moderna sobre cómo se construye país.

En el ámbito empresarial, el último trimestre del año es sinónimo de planeación y profundas reflexiones sobre cuál es el futuro de los negocios. En lo que respecta al mercadeo, la estrategia siempre debe tener en cuenta los cambios en los comportamientos de consumo y la permanente evolución del pensamiento de los seres humanos que, por lo general, en este negocio son analizados como sujetos de consumo.

Uno a veces se pregunta cómo va a ser el mercadeo en los siguientes años y, claramente, uno no tiene una varita mágica para predecir el futuro. Lo cierto es que, al final, el mercadeo nos tiene que ayudar en la lógica de resolver las necesidades infinitas que tienen los seres humanos y ver cómo podemos transformarnos como sociedad. Para nosotros en el Poli, el mercadeo es una herramienta que va más allá y tiene la capacidad de transformar vidas

Argumenta Juan Fernando Montañez, rector del Politécnico Grancolombiano.

De acuerdo con él, una de las principales diferencias de esta institución educativa frente a otras en el país, no son precisamente los altos estándares de calidad en la formación académica ese factor es casi obligatorio para todas, sino más bien la calidad humana y esa visión única de cómo el mercadeo es un verdadero agente de cambio en términos sociales.

Es interesante dar una mirada al mercadeo como lo vemos nosotros y ese impacto que tiene en el país. ¿Qué hace el Poli? Transformar vidas. Como institución, ¿para qué nos sirve el mercadeo? Pues precisamente para transformar la sociedad, a través de las personas

Agrega.

Acciones concretas

Este entendimiento del mercadeo desde una perspectiva mucho más amplia y social es un sello propio del Poli, que se traduce en la construcción de un mejor país. Y para lograrlo, desde hace varios años, ha sido una institución pionera al implementar acciones concretas en beneficio de los nuevos profesionales, comprendiendo el contexto en el que viven y cómo se puede dar respuesta a sus necesidades de formación integral.

“Miremos lo que pasa en el sistema educativo colombiano: alrededor de la mitad de los graduados de un colegio se quedan por fuera del sistema; algunos, porque no quieren, pero la gran mayoría, porque no puede. Muchas personas se quedan sin tiempo, porque dedican su vida a trabajar para sostenerse. Entonces, vale la pena preguntarse ¿cómo se construye marca y cómo se ayuda a construir país? Acá se han tomado acciones concretas.

Por ejemplo, desde hace 16 años, hablamos de la modalidad de educación 100% virtual, que en su momento nadie conocía. De esta forma, se empieza a construir una marca en la que la gente crea y eso se hace a través del mercadeo”, analiza Juan Fernando.

En este punto, el mercadeo social toma una fuerza relevante que sustenta el objetivo principal que tiene la institución hoy. “La labor del mercadeo es aportar en las diferentes industrias para generar y construir valor. Ese es el verdadero impacto del mercadeo; por eso, lo vemos como una herramienta social de transformación y en nuestro caso particular es evidente, porque no solo lo entendemos como una herramienta para vender productos y satisfacer necesidades, sino como un elemento de transformación social. Es decir, no desde la lógica del consumo, sino desde la lógica del impacto. Es una búsqueda de equilibrio y equidad, a través de la educación”.

Calidad humana y posicionamiento

La educación en el Poli parte de la idea de formación de buenos seres humanos y cómo ellos son agentes transformadores de la sociedad. Juan Fernando además reconoce que esta visión se refleja en resultados tangibles dentro de la industria y destaca que “el 73% de nuestros estudiantes que estudian mercadeo y publicidad o carreras relacionadas, trabajan y triunfan en el mercado laboral, además promovemos el emprendimiento, porque sabemos que los países se construyen a partir de la generación de nuevos empleos”.

Para el Poli, ser referente en temas de mercadeo significa más de 1.500 estudiantes en carreras relacionadas con mercadeo y publicidad en el sistema, además de tener un buen número de referentes en el mercadeo nacional, nombres relevantes en el mercadeo de graduados en esta institución con un programa con más de 35 años de historia que fusiona el mercadeo y la publicidad. Para nosotros, este ha sido un programa bandera en la institución, que ha generado una pauta importante en el escenario educativo en Colombia

Concluye.

Artículo publicado en la edición #488 de los meses de octubre y noviembre de 2023.

También le puede interesar: Watch Out Woman