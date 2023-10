¿Cómo una marca logra ser sexy para su audiencia?

Lograr un entendimiento profundo de las audiencias, buscar los medios indicados y definir mensajes con lenguajes apropiados es todo un reto para las agencias en un mundo saturado de información comercial carente de empatía. Páramo Lab se consolida en la industria del mercadeo y la publicidad como un aliado capaz de articular estrategias integrales de alto impacto, gracias a su experiencia y conocimiento en el mercado del entretenimiento, festivales y conciertos.

Argumenta Santiago Arreaza, director digital y de innovación de la compañía.

De acuerdo con él, partir de los gustos y emociones de la audiencia posibilita que las estrategias tengan indicadores mucho más positivos y orientados al cumplimiento de objetivos estratégicos de negocio.

La promesa de valor de Media Lab es la de hacer perfecto match entre la data con la que, desde el grupo Páramo Presenta, cuentan Páramo Lab, Eticket y Entradas Amarillas y las soluciones que requieren las marcas de acuerdo con las nuevas audiencias. Esta plataforma propia es capaz de “gestionar, administrar, nutrir y verificar los leads a través de una gran infraestructura tecnológica que permite crear rutas y cruces de toda la información que al final posibilita el diseño e implementación de estrategias de precisión y efectivas”. Para esto, Páramo Lab une esfuerzos con M1das Media, en cabeza de Rodrigo Reyes Restrepo, con el fin de consolidar el ecosistema completo que cuenta con más de 8 páginas web, 2 tiqueteras y 8 marcas propias y sus respectivas redes sociales y audiencias.

Ahora, nos enfrentamos a la era del first party data y zero party data; eso les está exigiendo a las marcas repensar cómo comunicarse con sus audiencias de manera más efectiva y no únicamente a través de las grandes plataformas como Google o Meta. Desde Páramo, queremos darles soluciones concretas a los anunciantes, porque tenemos mucha data y conocimiento, tenemos un ecosistema de digital out of home (DOOH), leads y campañas con creadores de contenido. Este horizonte es muy completo en este nuevo fenómeno del retail media. Por eso, hoy tenemos cuentas como Converse, Americanino, WGS, Lulo Bank y Siesa