Volvo For Life: El inicio de una era más segura, enfocada en las personas

¿Qué significa “Para la vida”? Los seres amados, los momentos, las historias, todos los recuerdos perdurables. Por ello, cuando se trata de proteger a los nuestros, se le apuesta todo a su bienestar. Basado en este principio, Volvo Cars, marca representada por el Grupo Astara en Colombia, lanza su nueva campaña For Life, en la que entiende que la seguridad del vehículo empieza por la tranquilidad y comodidad de las personas a la hora de conducir.

El lado humano de Volvo, líder en seguridad, sale a relucir con este lanzamiento, con el que incorpora tecnología para monitorear el estado de ánimo de los conductores y evitar que su mente pueda afectar sus capacidades al volante.

Bajo el lema When you feel safe, you can be truly free (Cuando te sientes seguro, puedes ser verdaderamente libre), esta acción de marca resalta la necesidad de los espacios seguros para alcanzar el éxito. Por eso, influenciadores, artistas y deportistas sumaron su testimonio para contar qué les da tranquilidad y cuál es ese polo a tierra que les permite explotar al máximo su talento y alcanzar sus sueños.

“Las personas y su seguridad son el ADN de Volvo y nuestro valor diferencial frente a otras marcas. Iniciativas como esta le dan una mirada distinta a este concepto. Ya no se trata solamente del vehículo como tal, sino que impacta directamente a las personas. La forma en la que vivimos nos afecta cuando conducimos y al entender este efecto, podemos ofrecer herramientas que le apunten a esta seguridad integral”, dice Ángela Bolívar, gerente de mercadeo de Volvo Car Colombia.

La libertad de la seguridad

Preservar la vida en la vía es fundamental para Volvo, por lo que cada nueva función de sus vehículos y sus campañas le apuntan a esa visión de lograr cero lesiones fatales. Volvo For Life incorpora la tecnología para hacer seguimiento de las emociones del conductor, pero a partir de una comunicación poderosa lo concientiza sobre la importancia de su tranquilidad para la seguridad de los demás ocupantes.

“Sabemos que los pensamientos y sentimientos nos acompañan durante el viaje; por eso, sensibilizamos sobre lo clave que es tenerlos controlados para que nuestra vida y la de quienes amamos no corra peligro. Por eso, en esta campaña, queremos que las personas respondan nuestra encuesta interactiva sobre seguridad para comprender mejor cómo sus emociones afectan la forma de conducir. Participa escaneando nuestro QR Code”, agrega Bolívar.

Campañas con alto valor humano como esta expresan la visión de Volvo y la coherencia con sus pilares de marca. “Construimos una marca para el futuro, adelantándonos a las demandas del mercado y siendo pioneros en adecuaciones para que nuestros vehículos superen las expectativas”, concluye la gerente de mercadeo de Volvo Car Colombia.

Artículo publicado en la edición #485 de los meses de abril y mayo de 2023.