Llega al mercado el nuevo Realme C75 con certificación IP69

Realme anunció la llegada del realme C75 a Colombia, un smartphone con el que la marca presenta su nuevo estándar de resistencia dentro de la serie C de la marca. Según Realme, este nuevo móvil es el primer dispositivo en el mundo en obtener la certificación de Resistencia de TÜV Rheinland, además de superar la “Prueba de Resistencia al Impacto de Grado Militar SGS” (MIL-STD 810H) y contar con certificaciones de ultra resistencia contra agua y polvo (IP66, IP68 e IP69).

"En realme, estamos comprometidos a superar los límites y ofrecer una calidad excepcional (...) El realme C75 representa un avance significativo en la durabilidad y resistencia de los smartphones. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros usuarios un dispositivo que brinda el más alto nivel de durabilidad, asegurando una resistencia todoterreno" comenta Sebastian Quitian, Brand Experience Officer de realme Colombia.

Estas son las características del nuevo celular:

Máxima resistencia al agua y al polvo

El realme C75 cuenta con certificaciones que lo protegen frente a distintos factores ambientales. Con su certificación IP69 lo hace apto para resistir chorros de agua a alta presión y temperaturas elevadas, mientras que la certificación IP68 permite su inmersión en líquidos. Además, la certificación IP66 le brinda protección contra chorros de agua a presión.

También ha obtenido la certificación de Resistencia de TÜV Rheinland, tras superar pruebas de resistencia al agua, polvo, temperaturas extremas, caídas e impactos. Adicionalmente, cuenta con la certificación de Resistencia al Impacto de Grado Militar SGS (MIL-STD 810H), que valida su capacidad para soportar ciertas condiciones adversas.

Batería de larga duración y tecnología de IA

El dispositivo integra una batería de 5.828 mAh, diseñada para un uso prolongado. Su sistema de carga rápida SUPERVOOC de 45W permite alcanzar el 50% de batería en poco más de 30 minutos. Además, incorpora altavoces estéreo UltraBoom para una experiencia de audio envolvente.

En cuanto a la incorporación de inteligencia artificial, el realme C75 introduce funciones como AI Clear Face y AI Smart Loop, junto con la Mini Cápsula 3.0, que buscan optimizar la experiencia del usuario.

Diseño con tecnología ArmorShell™

La resistencia del realme C75 se basa en la tecnología ArmorShell™, un sistema de protección que combina dos componentes principales:

ArmorShell™ Glass: Un vidrio reforzado con borato de aluminio-litio, diseñado para mejorar la resistencia a impactos y arañazos.

ArmorShell™ Protection: Un diseño estructural que incluye esquinas reforzadas, amortiguación interna y una cubierta de placa base de aluminio para mayor absorción de impactos.

El dispositivo ya se encuentra disponible en Colombia en los diferentes tiendas del país como lo son Éxito, Alkosto, K-Tronix, Alkomprar, Jumbo, Metro y Mercado Libre, con un precio de lanzamiento de $799.900.

