Belcorp lanza hackathon global donde se entregarán hasta 10.000 dólares

Belcorp, multinacional del sector de belleza, anuncia la apertura de inscripciones para la Hackathon Belcorp 5.0, un evento que busca impulsar la innovación en la industria a través de la inteligencia artificial y la creatividad. La convocatoria está abierta a participantes de todo el mundo, tal como Colombia, Perú, México, Estados Unidos, entre otros, con el objetivo de reunir a profesionales con interés en desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de belleza de miles de consumidores.

Dirigido a personas mayores de 18 años y profesionales en ingeniería, diseño, desarrollo tecnológico y carreras afines, la Hackathon Belcorp 5.0 busca perfiles con experiencia en programación y desarrollo de software. Los participantes podrán registrarse de manera individual o en equipos de hasta cinco personas.

El periodo de inscripciones estará disponible desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2024, a través del sitio web oficial del evento: hackathon.belcorp.biz.

Venkat Gopalan, Chief Technology and Digital Officer de la compañía, destacó que en Belcorp están encendiendo una nueva ola de innovación con esta 5ta Hackathon Global, “El tema de este año Your Beauty. Your Way: AI-Driven Personalization Across the Journey, ofrece una gran oportunidad para que los entusiastas de la tecnología rompan barreras y creen soluciones que redefinan las experiencias de belleza. Ya sea que les apasione la IA, los datos o el diseño, esta es una oportunidad para crear herramientas personalizadas que empoderen a las consultoras de Belcorp para ofrecer asesorías únicas a cada cliente". ¡No se trata solo de innovación, se trata de impulsar el futuro de la belleza juntos!

Este evento ciento por ciento virtual se desarrollará entre el 18 y 19 de octubre, con una duración continua de 24 horas. En este espacio los participantes se conectarán con expertos globales, intercambiarán ideas visionarias y enfrentarán desafíos del mundo real.

Con premios de hasta USD $10,000, los ganadores obtendrán reconocimiento en la industria, conectarán con talentos destacados y tendrán un impacto duradero en un sector que prospera en la personalización y creatividad. Todos los proyectos presentados serán evaluados por un panel de jueces, compuesto por expertos de Belcorp en negocio y tecnología, así como el comité ejecutivo de la empresa.

“Este hackathon más que una competencia, es una aventura donde la colaboración y la creatividad se encuentran. Si estás listo para desatar tu potencial y marcar una diferencia que deje huella en el mundo de la belleza, ¡este es tu momento para brillar!”, afirmó Gopalan.

El evento será patrocinado por VTEX, Insider, Mindstix, Amazon, Inetum, Coderio, ToolsGroup, Cirion, Zoluxiones, TISmart, Kore.ai, Capgemini, entre otros.

Acerca de Belcorp

Belcorp es una compañía de belleza y venta directa, guiada por el propósito Impulsamos belleza para lograr realización personal. Agrupa a las marcas comerciales L’BEL, ésika y Cyzone, a través de las cuales brinda una oportunidad de emprendimiento a más de 900,000 mujeres e impacta en millones de vidas en América Latina y el Caribe. Cuenta con más de 6.000 colaboradores y está presente en 14 países: Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Suiza. Conoce más de Belcorp en http://www.belcorp.biz/

