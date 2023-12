Renace el sabor especial, los momentos inolvidables y la felicidad con Leo Burnett y Redd´s

Con un retorno impactante, Redd’s, la recordada marca de cerveza colombiana, resurge gracias a la genialidad creativa de Leo Burnett Colombia y DraftlLine con “Cangrejeando sin amarguras”.

La promesa principal es cautivar a los consumidores, transportándolos a momentos inolvidables, llamándolos a explorar la vida con actitud positiva y a retomar esos gustos culposos que hacen feliz.

Para Juan Romero “Tiko”, ECD de Leo Burnett, la apuesta estuvo en “impactar con un producto conocido, creo que ese es el mayor reto; lograr sorprender una y otra vez como si fuera la primera campaña. Redd´s se reinventa, se destaca en la categoría y en este caso en particular fue extrañado por sus consumidores”.

La estrategia creativa radica en la familiaridad y cercanía. Leo Burnett logra que las personas se identifiquen con la marca, conectando Redd’s con las emociones y experiencias propias. Un reflejo auténtico de la vida y los recuerdos que buscan despertar.

“Adoptamos el “cangrejeo”, llevándolo más allá de lo “amoroso”, conectándolo con ex amigos, ex fiestas, ex lugares favoritos, ex canciones y ex comidas predilectas. Es todo aquello que puede hacernos felices una vez más, como Redd’s” agrega Fabián López “Chompy”, ECD Leo Burnett, Colombia.

A través del uso del lenguaje contemporáneo conectan con las emociones de las audiencias. Por eso vuelve para revivir momentos especiales, ofreciendo un sabor que despierta la nostalgia de experiencias únicas y sin culpas.

“Con esta campaña queremos recordarles a nuestros consumidores que somos su marca aliada en esos momentos donde les hace felices hacer lo que realmente les gusta. Esta es una campaña que busca tumbar los estereotipos, celebrar los gustos y mostrar el pasado con el valor que se merece”, afirma Angélica Alvarado vicepresidente de Beyond Core de Bavaria.

Este relanzamiento es un viaje hacia la felicidad guiado por la innovación creativa. Una invitación a sumergirse en la experiencia única que despierta recuerdos y revive momentos especiales con un sabor inolvidable.

También le puede interesar: Podcast: La nueva visión de mercadeo y publicidad de Colombina