Podcast: La nueva visión de mercadeo y publicidad de Colombina - Ep.86

Durante este 2023, Colombina se ha destacado por su visión renovada enfocada en la evolución creativa y estratégica. Pablo Wills, Executive Creative Director explicó que el cambio se produjo en un momento de transformación interna en la compañía, con la llegada de Florencia Peña a la vicepresidencia de mercadeo. Este cambio estructural buscaba revitalizar la operación publicitaria de la compañía, que incluía marcas icónicas que, aunque históricas, necesitaban salir de una etapa de "hibernación".

Marcas como Bon Bon Bum, Nucita, Xtime y Chocobreak, se fortalecieron gracias a una inversión publicitaria Pablo destacó la importancia de identificar el verdadero ADN de cada marca y llevar a cabo estrategias publicitarias innovadoras. La conversación también abordó las alianzas estratégicas de Colombina, como el McFlurry de Nucita y colaboraciones con otras marcas, destacando la tendencia actual de colaboración en lugar de competencia en la industria publicitaria.

Asimismo, Colombina ha logrado destacar en plataformas como TikTok, convirtiéndose en una de las cuentas de alimentos más populares en la plataforma. Pablo enfatizó la importancia de conectar con las audiencias de manera orgánica, buscando una interacción genuina.

En cuanto a la relación marca-agencia, se exploró el proceso de licitación y la elección de aliados como The Juju, Goodfellas, y Básica. Pablo resaltó la importancia de trabajar con agencias que priorizan los resultados del objetivo de comunicación sobre el reconocimiento en festivales.

Adicionalmente, Pablo reveló su perspectiva sobre el futuro creativo de las marcas en relación con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial; destacando la importancia de la creatividad como un recurso humano fundamental para la renovación y resolución de problemas.

El episodio concluyó con la recomendación de libros, incluyendo "The Case Against Reality" de Donald Hoffman y "The Creative Act: A Way of Being" de Rick Rubin, ofreciendo a la comunidad P&M una mirada inspiradora al mundo de la creatividad y la publicidad.

