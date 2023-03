Llega a Colombia app que permite escuchar música sin costo, y sin conexión a Internet

Como una alternativa a las diferentes plataformas musicales de Streaming que hay en el mercado colombiano, cuyo común denominador es el pago de una mensualidad para poder acceder a millones de canciones y podcasts, llega TREBEL al país para ofrecer todas las ventajas de estos servicios pero sin costo, sin interrupciones y sin conexión a Internet.

TREBEL busca no sólo hacerle frente a la piratería, sino fidelizar con sus más de 75 millones de temas musicales gratuitos a los colombianos que no pueden costear una suscripción, o que simplemente no cuentan con conectividad constante en sus teléfonos móviles.

“El mercado colombiano tiene todos los componentes para que TREBEL tenga potencial de crecimiento”, asegura Kevin Mills, Líder de Expansión Global de la plataforma. “Planeamos superar los 5 millones de usuarios al finalizar este año, convirtiéndonos en la plataforma número 1 de música legal en el país”, agrega el ejecutivo. Justamente, un factor clave para la llegada de TREBEL al territorio nacional para “democratizar” la forma en la que se consume música, fue la penetración del servicio de Internet móvil, que -según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic)- solamente 15 millones de colombianos cuentan con planes pospago, mientras que aproximadamente 55 millones son prepago.

“Casi el 80% de la población tiene planes de telefonía prepago, siendo el consumo de datos un ‘dolor’ para millones de personas, y es por eso que la capacidad de escuchar música sin conexión a Internet es fundamental”, expresa Mills y destaca que, “el modelo de negocio de TREBEL consiste en un intercambio de valor donde usuarios interactúan con publicidad a cambio de descargar música sin costo a sus dispositivos. TREBEL espera ser una alternativa para anunciantes que están buscando alcanzar a los consumidores de una manera innovadora porque Colombia es uno de los países de la región con mayor crecimiento en cuanto al gasto en publicidad digital”, añade.

Los catálogos completos de las disqueras más representativas como Sony Music, Warner Music y Universal Music, así como los de cientos de sellos independientes, están disponibles en esta app, ofreciendo el repertorio musical que los colombianos más consumen.

En México, TREBEL cuenta con más de 7 millones de usuarios y es la app número 1 de música legal, mientras que en Indonesia el número de suscriptores asciende a 2.5 millones. Actualmente, en Colombia, acumula más de 1.2 millones de usuarios, siendo la segunda plataforma legal más usada. Así mismo, TREBEL tiene más de 1 millón de suscriptores en Estados Unidos.

“Hasta el momento, hemos invertido más de $25 millones de dólares en la app y esperamos invertir $10 millones de dólares más en los próximos 12 meses”, comenta Mills, para quien la principal competencia de TREBEL es la piratería.

“Millones de colombianos y latinoamericanos hoy están descargando música en sitios ilegales. Se estima que solo en una plataforma pirata hay más de 240 millones de usuarios activos únicos en la región. Es por eso que lo que buscamos es convencer a los usuarios de que prueben TREBEL y vean que nuestra propuesta de valor es similar pero 100% legal”, dice.

TREBEL en cifras y datos

En TREBEL se pueden descargar más de 75 millones de canciones gratis.

Además de canciones, TREBEL ofrece podcasts y trivias que ponen a prueba el conocimiento musical de los usuarios.

TREBEL es la única app de música del mundo que ofrece las características de plataformas similares, pero sin costo.

En México tiene más de 7 millones de usuarios y es la app de música legal #1. En Indonesia alcanza más de 2 millones de suscriptores, mientras que en Colombia cuenta con más de 1.2 millones de usuarios; siendo la segunda aplicación de música legal más descargada; y en Estados Unidos tiene más de 1 millón de usuarios.

Más de $25 millones de dólares se ha invertido TREBEL en los cuatro mercados en los que actualmente opera:

México, Colombia, Estados Unidos e Indonesia.

Más de $10 millones de dólares invertirá TREBEL próximamente para su expansión a lo largo de Latinoamérica.

En Colombia se espera superar los 5 millones de usuarios, a finales de 2023.

Su competencia es principalmente la piratería.

Más del 75% de los usuarios de la app son centennials (personas entre 13 y 30 años).

El cantante colombiano Maluma es uno de los inversores de esta app. Al artista se suman Christopher Burch, el jugador de la NBA, Thaddeus Young y el empresario mexicano Alejandro Grisi.

Acerca de TREBEL Music:

TREBEL Music es una aplicación de música que permite a los usuarios descargar y reproducir canciones y álbumes de forma gratuita. Con TREBEL Music, los usuarios pueden escuchar sus canciones favoritas sin conexión y compartir música con amigos.