Publicis Global Delivery anuncia nueva edición de PGD Media Camp en Perú tras alta demanda en la región

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, PGD regresa a Lima para certificar a los próximos referentes del marketing digital en LATAM. En total son 31 vacantes para expertos en Media que buscan proyectar su carrera hacia mercados globales.

Publicis Global Delivery (PGD), unidad estratégica de Publicis Groupe que opera servicios escalables de Media, Data, Tech y Creative C Producción desde Latinoamérica para el mercado global, confirma la apertura de una nueva edición del PGD Media Camp para los días 13 y 14 de junio. Esta decisión responde al éxito de las convocatorias previas y a la necesidad de captar talento especializado en marketing digital para sus operaciones regionales.

El PGD Media Camp funciona como un bootcamp intensivo de dos días diseñado para profesionales que buscan estandarizar sus habilidades bajo los lineamientos globales de la compañía. En esta ocasión, el evento se centrará en la vertical de Media, con un enfoque técnico en compra programática y análisis de performance.

Para esta nueva edición en Lima, Publicis Global Delivery ha dispuesto un total de 31 vacantes estratégicas para robustecer sus unidades de ejecución y optimización, ofreciendo a los perfiles seleccionados una inmersión técnica de alto nivel. Los participantes se integrarán en un entrenamiento presencial que abarca desde la configuración avanzada en plataformas DSP, como DV360 y TTD, hasta la gestión experta de KPIs críticos como ROAS y CPA en entornos de Paid Media.

Esta iniciativa busca consolidar el estándar de excelencia de PGD en la región, transformando el talento especializado en piezas fundamentales para la operación de campañas de escala global. La búsqueda se centra en profesionales con una mentalidad analítica y capacidad de gestión orientada a resultados. Los perfiles requeridos para esta edición son:

Media Programmatic Analyst: profesionales responsables de liderar la implementación y optimización de campañas programáticas, con dominio en el manejo de presupuestos, pacing y taxonomía técnica. Los interesados en postularse deben inscribirse en el siguiente enlace.

profesionales responsables de liderar la implementación y optimización de campañas programáticas, con dominio en el manejo de presupuestos, pacing y taxonomía técnica. Los interesados en postularse deben inscribirse en el siguiente enlace. Media Performance Analyst: especialistas en la ejecución de campañas de Paid Media en plataformas como Meta, TikTok, Google y Bing Ads. Para participar en esta convocatoria los interesados deben postularse en el siguiente enlace.

Dada la escala internacional de las operaciones de PGD, los candidatos deben acreditar un nivel de inglés avanzado (B2+ o C1), dominio de herramientas de verificación, optimización de presupuestos y gestión de taxonomía de campañas. Asimismo, deben contar con una trayectoria comprobable de más de un año en la industria para roles Mid, y superior a dos años para posiciones Senior.

Esta nueva edición del Media Camp es parte de la estrategia de expansión de PGD para consolidar su presencia en mercados clave de LATAM. Al operar como un Powerhouse de talento, la compañía busca identificar expertos locales capaces de gestionar requerimientos comunicacionales y operativos a gran escala.

Los asistentes tendrán la oportunidad de integrarse a los procesos de reclutamiento de la compañía, accediendo a una estructura que ofrece networking de alto nivel y formación con especialistas activos en la industria.

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