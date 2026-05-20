Hotmart trae a Neil Patel a Medellín como headliner de una nueva edición de FIRE Sessions

El referente global del marketing digital será el headliner del evento organizado por Hotmart, que reunirá a más de 2.000 asistentes el 26 y 27 de junio en Plaza Mayor.

Uno de los nombres más influyentes del marketing digital a nivel global llegará a Medellín de la mano de Hotmart. Neil Patel, cofundador de NP Digital, autor bestseller del New York Times y referente internacional en estrategias de crecimiento digital, será el headliner de una nueva edición de Hotmart FIRE Sessions, el encuentro que reunirá a algunos de los principales líderes de la Creator Economy en América Latina.

El evento se realizará el próximo 26 y 27 de junio en Plaza Mayor, Medellín, y espera reunir a más de 2.000 asistentes en una experiencia enfocada en contenido, networking y comunidad para creadores, emprendedores digitales y profesionales de la industria.

Reconocido globalmente por ayudar a empresas y marcas a acelerar su crecimiento digital, Neil Patel compartirá en FIRE Sessions algunas de las principales tendencias que hoy están redefiniendo la industria, desde inteligencia artificial y automatización hasta estrategias de contenido, audiencias y monetización digital.

Inspirado en Hotmart FIRE, el evento realizado anualmente en Brasil desde 2015, FIRE Sessions regresa a Colombia después de sus ediciones en Bogotá y Ciudad de México para seguir fortaleciendo el ecosistema de la Creator Economy en la región.

La agenda contará con más de 20 horas de contenido sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la manera de crear contenido, construir audiencias y generar negocios digitales escalables. Junto a Neil Patel, el evento contará con la participación de featured speakers como Micha Menezes, Geni Ramos, Camilo Ortega, Yonnathan Vinasco, Santiago Leal y Laura Zabala de Eleia, Tatiana Salazar, Luis Orozco, Álvaro Guzmán, Shadia Chamie, Ximena Fukuda, Gustavo Duarte, Andrés Rendón y Vinicius Loureiro, entre otros líderes de la industria que compartirán estrategias, aprendizajes y metodologías aplicables a diferentes etapas de crecimiento.

“Volver a Colombia con FIRE Sessions representa una oportunidad para seguir fortaleciendo una comunidad de creadores y emprendedores que hoy está transformando la economía digital en Latam. Queremos que este encuentro sea un espacio para conectar, aprender y encontrar herramientas reales que ayuden a más personas a crecer a través de su conocimiento y contenido”, afirmó Pablo Mondragón, VP de Latinoamérica para Hotmart.

Con esta nueva edición, Hotmart FIRE Sessions busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para quienes están construyendo negocios digitales y creando nuevas oportunidades dentro de la Creator Economy en América Latina.

Más información:

Fecha: 26 y 27 de junio de 2026

Lugar: Plaza Mayor, Medellín, Colombia

Entradas: Disponibles en el sitio web oficial del evento. Actualmente, la etapa “Últimos días” tiene un valor de USD 197.

Para adquirir las entradas visita: firesessions.hotmart.com