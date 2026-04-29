miércoles, abril 29, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

Llega “Michael” a Cine Colombia

Lanzamientos

Llega “Michael” a Cine Colombia

Este jueves 23 de abril llegó a las salas de Cine Colombia “Michael”, la película sobre Michael Jackson que fue concebida y producida para formatos como IMAX, Dolby Cinema y 4DX.

Redacción P&M
Redacción P&M
 abril 29, 2026
TAGS
Cine Colombia

LO MÁS LEÍDO

01
Agency Scope Colombia 2026-2027

AGENCY SCOPE 2026/27: los 10 hallazgos clave y el Top 3 de la industria

abril 27, 2026
02
Lanzamientos

Grupo Nutresa lanza “El Sabor de Creer”

abril 27, 2026
03
Agencias

Así es el nuevo capítulo que empieza ambar comunicaciones en Colombia

abril 24, 2026
04
Young Lions Colombia

Young Lions Colombia y la madurez de la industria

abril 27, 2026
05
Digital

OPPO Find redefine el estándar premium móvil

abril 27, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Mundial 2026: Táctica y estrategia

27 de abril 2026

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
30
abril
evento

P&M 360°: Mundial, marcas, publicidad y mercadeo

En este nuevo Live hablaremos del mundial se que avecina y como las marcas, publicidad y mercadeo convergen para este evento global.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Gente

Digital

Mercadeo