Llega “Michael” a Cine Colombia

Este jueves 23 de abril llegó a las salas de Cine Colombia “Michael”, la película sobre Michael Jackson que fue concebida y producida para formatos como IMAX, Dolby Cinema y 4DX.
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Este jueves 23 de abril llegó a las salas de Cine Colombia “Michael”, la película sobre Michael Jackson que fue concebida y producida para formatos como IMAX, Dolby Cinema y 4DX.
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