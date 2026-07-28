Oh my Heart: el universo de Manuela Álvarez inauguró Colombiamoda 2026

Este lunes, Manuela Álvarez protagonizó el desfile inaugural de Colombiamoda 2026 con Oh My Heart, una colección que marcó uno de los momentos más emblemáticos del inicio de la edición número 37 de La Semana de la Moda de Colombia.

Luego de un Opening Weekend que convirtió a Medellín en un escenario para la moda, el Latin Craft, la cultura y el bienestar, Colombiamoda 2026 vivió este lunes uno de sus momentos más emblemáticos con el desfile inaugural de la diseñadora Manuela Álvarez. Como antesala al inicio de la programación en Plaza Mayor Medellín, la creadora y su marca MAZ presentaron Oh My Heart, una colección que marcó la inauguración oficial de las pasarelas de la edición número 37 de La Semana de la Moda de Colombia, encuentro que reunirá a más de 70.000 asistentes, más de 600 marcas expositoras y representantes de más de 50 países.

El desfile inaugural fue uno de los momentos más representativos de una edición que, desde su Opening Weekend, ha expandido la experiencia de Colombiamoda a diferentes escenarios de Medellín, integrando la moda con la cultura, el bienestar y el Latin Craft. Con esta apuesta, Inexmoda consolida una programación que trasciende el recinto ferial y proyecta a La Semana de la Moda de Colombia como una plataforma donde convergen creatividad, identidad, negocios y nuevas conversaciones sobre el futuro del Sistema Moda latinoamericano.

“Este ha sido un año muy especial para Colombiamoda. Hemos visto cómo la creatividad colombiana ha llegado a algunas de las principales capitales de la moda en el mundo, reafirmando que nuestro diseño, nuestras marcas y nuestros creadores tienen la capacidad de dialogar en escenarios globales desde una identidad propia. Esa evolución también la vivimos en Medellín, ampliando la programación de La Semana de la Moda de Colombia para que, al igual que las grandes Fashion Weeks internacionales, trascienda las pasarelas y conecte la moda con la cultura, el bienestar, la ciudad y los estilos de vida. Durante estos días hemos visto cómo Medellín y Colombia respiran moda, cómo la creatividad ocupa nuevos escenarios y cómo el Latin Craft se convierte en un lenguaje capaz de conectar nuestro origen con el mundo. Ese es el mayor propósito de Colombiamoda, proyectar una visión auténtica de quiénes somos y demostrar que la unicidad es el nuevo lujo”, afirma, Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

La pasarela inaugural estuvo a cargo de Manuela Álvarez y su marca MAZ, una de las voces más representativas del diseño colombiano contemporáneo. Con Oh My Heart, la diseñadora presentó una colección que profundiza en su exploración sobre la vulnerabilidad, la memoria, el territorio y el oficio artesanal. A través de técnicas manuales y una mirada contemporánea, la propuesta reivindicará el valor de lo hecho a mano como una forma de preservar historias, identidades y saberes que continúan definiendo el diseño latinoamericano.

La elección de Manuela Álvarez para inaugurar las pasarelas de Colombiamoda 2026 representa la visión de una industria que encuentra en el diseño de autor una herramienta para impulsar la innovación, fortalecer el patrimonio cultural y proyectar la creatividad colombiana hacia los principales escenarios internacionales.

Un Opening Weekend que evidenció la evolución de Colombiamoda

La programación comenzó con “Artisan Gang in The City”, la colaboración entre Vélez y J Balvin, una propuesta que convirtió el edificio de Empresas Públicas de Medellín en el escenario de una declaración sobre el Latin Craft como lenguaje de identidad y creación contemporánea.

Inspirado en el recorrido del arriero antioqueño, el desfile construyó una narrativa en la que tradición y contemporaneidad dialogaron con naturalidad. Moda, música, arte y performance confluyeron en una experiencia inmersiva que reinterpretó la herencia cultural colombiana desde una mirada urbana y global, demostrando que el patrimonio artesanal puede evolucionar sin perder autenticidad y convertirse en una propuesta de valor para las nuevas generaciones.

En el año de su aniversario número 40, Vélez presentó una colección desarrollada en cinco actos narrativos que recorrieron la evolución del oficio artesanal colombiano, mientras que la participación de J Balvin amplificó el mensaje de una identidad latinoamericana capaz de dialogar con el mundo desde la cultura, la música y el diseño.

La agenda continuó con el Wellbeing Day, realizado en Parques del Río, una jornada que incorporó el bienestar como una dimensión esencial de la moda a través de experiencias de respiración consciente, una carrera 5K, sesiones de movimiento y una masterclass de cuidado de la piel, demostrando que la creatividad también se nutre del equilibrio entre cuerpo, mente y expresión personal.

El Opening Weekend también reunió las propuestas de SBQ, que presentó una visión sofisticada del streetwear contemporáneo con ‘Directed by God’, y Santísimas, cuya colección Monolitos High Summer exploró la relación entre la lencería y el vestuario exterior para celebrar la diversidad corporal y el amor propio como parte del lenguaje creativo de la moda.

El desfile inaugural de Manuela Álvarez marcó uno de los momentos más representativos del inicio de esta edición que, desde su Opening Weekend, ha demostrado que la moda trasciende las pasarelas para convertirse en una expresión de cultura, identidad y transformación. Con una programación que reunirá durante toda la semana negocios, conocimiento y creatividad, Colombiamoda 2026 reafirma su papel como la plataforma desde la que Colombia proyecta al mundo una visión propia del diseño latinoamericano, donde la unicidad es el nuevo lujo y el origen se convierte en el mayor diferencial.