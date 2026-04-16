Mundial 2026 y retail media: una jugada de oportunidad para las marcas

En marketing, como en el fútbol, la mejor jugada no se gana por intuición, sino sabiendo a quién pasarle el balón.

De cara al Mundial 2026, esa jugada ganadora para las marcas está en los datos transaccionales: información real que permite entender cómo compran las personas, qué necesitan y en qué momento están listas para convertir.

Ese fue uno de los mensajes de Éxito Media en P&M Conecta Medellín, donde mostró cómo un evento de alcance masivo como el Mundial puede convertirse en una oportunidad concreta de negocio. La magnitud del momento lo demuestra: el partido Colombia vs. Inglaterra en Rusia 2018 fue visto por cerca de 13 millones de personas, una cifra equivalente a la base de clientes fidelizados de Grupo Éxito, que además cuenta con 8,7 millones de clientes transaccionales listos para ser impactados.

La oportunidad no está solo en tener presencia durante el evento, sino en entender el contexto completo de compra. Porque el consumidor no solo ve el partido: también se prepara para él. Compra un televisor, organiza un plan y suma bebidas, pasabocas, hielo, carne y otros productos que revelan nuevas misiones de compra. Ahí es donde la first-party data cobra valor y permite a las marcas pasar de la simple visibilidad a la verdadera relevancia.

Los resultados del Mundial de Qatar 2022 lo respaldan: Grupo Éxito registró un crecimiento de 12,3% en ventas omnicanal durante el periodo y de 8% en el canal digital, incluso sin la participación de Colombia en la competencia. Por eso, la expectativa para 2026 es aún mayor. Categorías como licores, bebidas no alcohólicas, audio y video, y cuidado de la ropa mostraron crecimientos destacados.

Para las marcas, la conclusión es clara: hoy no basta con generar conversación; el marketing que realmente funciona es el que se traduce en transacciones. En Éxito Media ayudamos a convertir insights de compra en oportunidades reales de negocio. Para conocer más, puedes contactarlos en hola.exitomedia@grupo-exito.com.

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