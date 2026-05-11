Michael Houston deja el mando de WPP Estados Unidos por ajuste estratégico

Tras cuatro años en el cargo, y 24 años de trayectoria, Houston deja la presidencia de del holding en Estados Unidos para asumir un rol de asesoría estratégica. El movimiento, reportado por Adweek, ocurre en medio de una reestructuración del modelo operativo del grupo.

El holding de comunicaciones WPP, atraviesa una fase de transformación estructural que hoy suma un hito relevante: Michael Houston, quien se desempeñaba como presidente de la compañía en Estados Unidos, dejará su cargo ejecutivo. La noticia, revelada inicialmente por la revista estadounidense Adweek, marca el cierre de un ciclo de más de dos décadas para uno de los líderes más visibles del grupo.

De acuerdo con un memorando interno firmado por Cindy Rose, CEO de WPP, la salida de Houston no es abrupta, sino que responde a una "evolución natural y planificada" del modelo operativo de la organización. Houston no se desvinculará por completo de inmediato; asumirá un rol como asesor senior, aportando su experiencia estratégica mientras el holding continúa ajustando su gobernanza global.

La carrera de Michael Houston es extensa. Su recorrido comenzó en los años 90 vinculándose a agencias icónicas como Young & Rubicam y Landor.

Su etapa más influyente, sin embargo, inició en 2007, cuando se incorporó a Grey. En esta agencia, Houston escaló posiciones durante 15 años hasta convertirse en CEO global. Bajo su mando, Grey vivió un periodo de expansión notable, consolidándose como una potencia creativa y de negocio antes de la fusión que daría lugar a AKQA Group.

Este movimiento llega en un momento donde los grandes holdings están simplificando sus estructuras para ganar agilidad frente a los desafíos de la consultoría y la tecnología. La salida de Houston de la primera línea operativa en Estados Unidos, el mercado más crítico para WPP, sugiere que la compañía está acelerando su "reset" estratégico para priorizar un modelo más integrado.

La industria observa de cerca quién tomará las riendas en Norteamérica, un territorio donde la eficiencia operativa y la integración de capacidades de datos y ejecución creativa son hoy la prioridad absoluta.

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