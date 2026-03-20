Factory Steak & Lobster, la nueva parrilla abierta de JW Marriott Bogotá

Abierta al público sin necesidad de estar hospedado, así es la nueva parrilla de JW Marriott Bogotá.

En Bogotá, la oferta de restaurantes especializados en carne ha crecido en línea con una tendencia del mercado gastronómico: la búsqueda de experiencias con cocina visible y productos premium con trazabilidad. Datos del sector en Colombia indican que los formatos de parrilla y steakhouse han registrado un crecimiento sostenido en zonas urbanas, especialmente en la Zona G, donde confluyen público local, ejecutivos y turismo corporativo.

En este contexto el JW Marriott Bogotá abrió Factory Steak & Lobster, un restaurante ubicado dentro del recinto. El concepto del lugar se centra en una cocina abierta que permite a los comensales observar los procesos de cocción de los cortes, preparados en parrilla de carbón y horno Josper, un equipo utilizado en cocinas de alto rendimiento por su capacidad de concentrar calor y controlar la temperatura.

La compañía destaca su propuesta gastronómica en productos como su carne Angus Prime certificada importada; mariscos, particularmente langosta, bajo el concepto “surf & turf”, que combina proteína de mar y tierra. Adicionalmente, el restaurante cuenta con una cava de más de 200 etiquetas de vino, orientadas a acompañar tanto cortes de carne como mariscos.

Además, el restaurante está abierto tanto para huéspedes del hotel como para público general, en línea con la dinámica gastronómica de la Zona G. La apertura se suma a tendencias en hoteles de lujo en la ciudad, que han fortalecido su oferta gastronómica como unidades de negocio independientes, con el objetivo de atraer clientela local y generar tráfico adicional al alojamiento.

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