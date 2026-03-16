Las redes ya tienen a sus favoritos para el Óscar 2026

Un estudio de Buzzmonitor analizó más de 9,5 mil publicaciones en Instagram y X y reveló cuáles son las películas, actuaciones y controversias que están marcando la conversación digital previa a la ceremonia de la Academia.

Cuando faltan pocas horas para que la Academia entregue los premios Oscar 2026, las redes sociales ya están apostando por quiénes serán los grandes ganadores de la noche. Películas, actuaciones y también algunas polémicas han marcado el debate digital en las semanas previas a la ceremonia.

Un estudio realizado por Buzzmonitor, plataforma de gestión de redes sociales impulsada por Inteligencia Artificial (IA), analizó más de 9,5 mil publicaciones realizadas entre el 11 de febrero y el 12 de marzo de 2026 en Instagram y X, con el objetivo de identificar qué títulos, artistas y controversias están guiando la conversación digital en torno a los premios de la Academia.

Los resultados muestran un escenario dominado por el entusiasmo del público, pero también por debates que amplifican el interés por la premiación. Con un 80% de menciones positivas, la conversación en redes sociales se mantiene mayoritariamente favorable hacia el evento, aunque algunos nombres fuertes de la temporada también concentran críticas y discusiones.

Entre los temas que más movilizan publicaciones destacan la polémica en torno a Timothée Chalamet, el reconocimiento a Wagner Moura por O Agente Secreto, el impulso de Michael B. Jordan tras importantes premios previos y la consolidación de Sean Penn como uno de los nombres más comentados de la temporada.

Para Breno Soutto, Head of Insights de Buzzmonitor, la conversación digital demuestra que la premiación ya no se define únicamente por el recorrido en la temporada de premios, sino también por la capacidad de cada película y cada artista de sostener relevancia pública. “Las redes sociales convierten al Oscar en una disputa de narrativa en tiempo real. Ya no basta con ser favorito entre críticos o premios previos: hoy también pesa la conversación cultural que se construye alrededor de cada nombre”, puntualiza.

Para entender cómo se organiza esta expectativa en redes sociales, el análisis consideró cuatro categorías centrales: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Elenco.

Mejor Película (% del total de publicaciones dentro de la categoría)

Sinners (40%)

La película dirigida por Ryan Coogler lidera la conversación en la categoría principal. Con 16 nominaciones y una fuerte repercusión crítica, el largometraje se posiciona como una de las apuestas más sólidas de la temporada, impulsado también por la actuación de Michael B. Jordan.

Marty Supreme (30%)

Protagonizada por Timothée Chalamet, la película aparece entre las favoritas al premio mayor. Pese al desgaste generado por declaraciones polémicas del actor sobre el ballet y la ópera, el filme mantiene fuerza entre quienes lo consideran una producción sólida en dirección y guión.

One Battle After Another (20%)

El drama histórico dirigido por Paul Thomas Anderson también figura entre los títulos más mencionados. La presencia de Leonardo DiCaprio y Sean Penn, sumada a su recorrido en la temporada de premios, mantiene a la película dentro del radar de la conversación digital.

Mejor Actor (% del total de publicaciones dentro de la categoría)

Wagner Moura (32%)

El actor brasileño lidera las menciones en la disputa por Mejor Actor gracias a su actuación en O Agente Secreto. La intensidad del personaje, el peso político de la trama y la recepción positiva de la crítica internacional lo posicionan como uno de los nombres más sólidos en la conversación digital.

Timothée Chalamet (28%)

Chalamet se mantiene entre los favoritos por Marty Supreme, aunque su presencia en redes aparece condicionada por la controversia generada tras comentarios sobre artes clásicas. Aun así, conserva volumen y centralidad en la conversación.

Michael B. Jordan (20%)

El actor ganó visibilidad tras importantes victorias durante la temporada de premios, fortaleciendo su posicionamiento en la categoría y consolidando a Sinners como una candidatura competitiva también en interpretación masculina.

Mejor Actriz (% del total de publicaciones dentro de la categoría)

Jessie Buckley (34%)

Su trabajo en Hamnet la posiciona entre las actrices más mencionadas del período. La intensidad emocional de su interpretación aparece como uno de los principales argumentos a su favor en la conversación digital.

Emma Stone (28%)

La actuación de Stone en Bugonia sostiene una conversación constante entre crítica y público, manteniéndola entre las favoritas en la categoría.

Rose Byrne (18%)

Byrne también destaca por su papel en If I Had Legs I’d Kick You, con menciones que subrayan la fuerza y el impacto de su interpretación.

Mejor Elenco (% del total de publicaciones dentro de la categoría)

Marty Supreme (32%)

La película lidera la conversación en esta categoría, impulsada por la visibilidad de su reparto y por el protagonismo que el filme ha ganado durante la temporada.

Sinners (28%)

El largometraje aparece como otro contendiente fuerte, con menciones que destacan la solidez de su elenco y la capacidad de la película para sostener temas complejos a través de interpretaciones potentes.

O Agente Secreto (20%)

La producción brasileña también gana espacio en esta disputa. Su narrativa política y las interpretaciones del reparto la posicionan como una apuesta relevante dentro de la conversación sobre el mejor elenco.

Películas mejor valoradas en la conversación general

Sinners (Pecadores)

La película ha conquistado tanto a la crítica como al público, obteniendo premios como Mejor Película y Mejor Actor para Michael B. Jordan en los Actor Awards. Su narrativa sobre temas contemporáneos complejos, junto con un elenco destacado, le ha valido 16 nominaciones al Oscar.

Marty Supreme

Timothée Chalamet protagoniza este drama que explora los matices del “sueño americano”. A pesar de las controversias en torno al actor, su interpretación ha sido ampliamente elogiada y la película se mantiene como una fuerte contendiente en la temporada de premios.

O Agente Secreto

El thriller político brasileño dirigido por Kleber Mendonça Filho, con Wagner Moura en el papel principal, se destaca en la conversación por su trama envolvente y sus interpretaciones impactantes. La película ha sido nominada en varias categorías relevantes del Oscar.

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