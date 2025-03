Claro y DDB presentan “Cuando la señal de Claro llega lejos, las personas también”

DDB y Claro Colombiacon esta nueva campaña cuentan una historia real, en la que se desarrolla en un resguardo indígena en Guainía, donde una turista logra descubrir los cerros de Mavicure gracias al acceso a internet.

Antes de la llegada de la señal de Claro, los habitantes de la zona debían desplazarse en lancha hasta dos horas para encontrar conexión en Puerto Inírida. La campaña busca visibilizar cómo la conectividad puede generar oportunidades en estos territorios.

Mario Peñalosa, Group Creative Director de DDB: “Es increíble poder contarle a las personas historias que, de forma natural, no están acostumbradas a ver, con protagonistas distintos a los de siempre”.

La campaña, fue desarrollada en colaboración con Dirty Kitchen y Havas, quienes lograron captar todo lo que Claro quiere presentar que es enfocado en la transformación digital y el acceso a la educación en comunidades rurales.

John Raúl Forero, Presidente y CCO de DDB agrega: “Muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que las grandes compañías hacen por el país y las comunidades. Enesta oportunidad pudimos mostrarle al país todo lo que Claro hace por esas comunidades apartadas y alejadas en el país que no han sido visibilizadas. Es una maravillosa campaña que nos muestra como la marca no solo contribuye al desarrollo de las personas y las comunidades, sino del país”.

Además, John Morales, Gerente de Marca e Impacto País de Claro, comenta: “Construir un mejor país a través de la conectividad siempre será nuestro propósito”.

