Cambios y lista de presidentes del jurado de Cannes Lions 2025

En 2025, las categorías de Cannes Lions, el festival de creatividad publicitaria más importante del mundo, no solo se adaptan a las nuevas tendencias, sino que también buscan liderar el camino hacia un futuro más inclusivo, innovador y transformador. Aquí te contamos las novedades más destacadas que definirán estos galardones y cómo reflejan las prioridades actuales del marketing y la creatividad.

Glass: The Lion for Change busca ser más amplio

En su décimo aniversario, Glass: The Lion for Change redefine su enfoque. Ya no se limita solo a la equidad de género, sino que amplía su alcance para celebrar la excelencia creativa que promueve una representación más justa para diversas comunidades. Desde la discapacidad y la raza hasta la sexualidad y las desigualdades sociales, este premio busca reconocer trabajos que aborden problemas específicos y demuestren un impacto significativo y duradero en las comunidades representadas.

Social & Creator Lions: El poder de los creadores

El auge de la economía de los creadores ha llevado a una redefinición de los Social & Influencer Lions. Ahora, bajo el nombre de Social & Creator Lions, este premio celebra el papel fundamental de los creadores en la construcción y amplificación de mensajes de marca. Con cinco nuevas subcategorías, se busca destacar las mejores estrategias de marketing lideradas por creadores, reconociendo su influencia en la cultura y el consumo.

Design Lions: Diseño que transforma

El diseño no solo debe ser visualmente impactante, sino también transformador. Por eso, los Design Lions introducen una nueva sección llamada Transformative Design, que reconoce trabajos innovadores que utilizan el diseño para moldear comportamientos, avanzar en objetivos sociales y ambientales, y establecer nuevos estándares de creatividad e impacto. Desde espacios inclusivos hasta el uso de tecnología para redefinir interacciones, este premio celebra el poder del diseño para impulsar cambios significativos.

Creative B2B Lions: Claridad y enfoque

Para reflejar la diversidad de modelos de negocio, los Creative B2B Lions incluyen una nueva pregunta que ayuda a los participantes a especificar si su trabajo está dirigido a un modelo B2B tradicional, una asociación entre empresas para llegar a consumidores, o estrategias que atraen consumidores para involucrar a clientes empresariales. Este cambio busca clarificar y enriquecer las evaluaciones del jurado.

Creative Business Transformation Lions: Estrategia y experiencia

La transformación empresarial es un proceso complejo que requiere visión estratégica y compromiso interno. Por ello, este premio introduce dos nuevas subcategorías: Transformative Strategy, que reconoce las ideas originales y la visión estratégica detrás de un proyecto, y Employee Experience, que celebra las formas creativas en que las organizaciones involucran a sus equipos para generar apoyo y defensa interna.

Nuevas categorías que reflejan las tendencias actuales

Long-Term Brand Platform: Esta nueva subcategoría celebra plataformas de marca que demuestran cómo una inversión continua y efectiva en estrategias creativas puede generar resultados comerciales significativos. Las marcas deben mostrar un impacto a largo plazo en la construcción de equidad de marca, fidelización y resultados medibles.

Esta nueva subcategoría celebra plataformas de marca que demuestran cómo una inversión continua y efectiva en estrategias creativas puede generar resultados comerciales significativos. Las marcas deben mostrar un impacto a largo plazo en la construcción de equidad de marca, fidelización y resultados medibles. Retail Media: Reconociendo el crecimiento de los medios de retail, se ha creado una subcategoría dedicada en los Media Lions y Creative Commerce Lions. Los trabajos deben demostrar cómo el retail media se utiliza estratégicamente para involucrar a los consumidores y aumentar la relevancia de la marca.

Reconociendo el crecimiento de los medios de retail, se ha creado una subcategoría dedicada en los Media Lions y Creative Commerce Lions. Los trabajos deben demostrar cómo el retail media se utiliza estratégicamente para involucrar a los consumidores y aumentar la relevancia de la marca. Excellence in Image Description: En línea con la importancia de la accesibilidad, esta nueva subcategoría en los Digital Craft Lions y Industry Craft Lions celebra el uso creativo de descripciones de imágenes y texto alternativo. Los trabajos deben mostrar cómo estas descripciones mejoran la experiencia del usuario y comunican la esencia de la marca para personas con discapacidad visual.

Mejoras en el proceso de evaluación

Para garantizar una evaluación más justa y completa, se realizaron dos cambios clave:

Objetivos claros: Cada entrada debe incluir una descripción detallada de los objetivos del trabajo, lo que proporcionará contexto esencial para el jurado. Subtítulos obligatorios: Todos los videos, incluyendo casos de estudio y demostraciones, deben incluir subtítulos en inglés. Esto no solo facilita el acceso equitativo para los miembros del jurado, sino que también mejora la experiencia para cualquier espectador.

Lista de presidentes del jurado en cada categoría de Cannes Lions 2025:

Audio & Radio: Xolisa Dyeshana, Chief Creative Officer, Joe Public, Africa & Middle East

Brand Experience & Activation: Tara Ford, Chief Creative Officer de Droga5 ANZ y Accenture Song, APAC

Creative B2B: Wendy Walker, vicepresidenta de Marketing en Salesforce, ASEAN

Creative Business Transformation: Jane Lin-Baden, CEO APAC, y miembro del comité de dirección global en Publicis Groupe

Creative Commerce: Gabriel Schmitt, Global Chief Creative Officer en Grey

Creative Data: Tina Allan, Global Chief Data & Intelligence Officer en FCB

Creative Effectiveness: Andrea Diquez, Global CEO en GUT

Creative Strategy: Pats McDonald, Global Chief Strategy Officer de Dentsu Creative

Digital Craft: Naoki Tanaka, Chief Creative Officer de Dentsu Lab

Direct: Gaëtan du Peloux, presidente & Chief Creative Officer de Marcel Francia

Entertainment Lions: David Rolfe, Global Head of Production de WPP/Hogarth

Entertainment Lions for Gaming: Sue Anderson, vicepresidenta creativa en Roblox, Estados Unidos

Entertainment Lions for Music: Seiya Matsumiya, CEO & cofundador de Black Cat White Cat Music

Film: Kate Stanners, presidenta y Global Chief Creative Officer de Saatchi & Saatchi

Film Craft: Ali Ali, cofundador y director de Good People Films, Egipto

Glass: The Lion for Change: KR Liu, Global Head of Disability Innovation en Google

Health & Wellness: Eric Weisberg, Global Chief Creative Officer de Havas Health Network

Industry Craft: Matthias Spaetgens, Chief Creative Officer de Scholz & Friends, Alemania, Austria y Switzerland

Innovation: Courtney Brown Warren, Chief Marketing Officer de Kickstarter

Luxury: Mathilde Delhoume Debreu, Global Brand Officer de LVMH

Media: Dan Clays, CEO de Omnicom Media Group, EMEA

Outdoor: Keka Morelle, Chief Creative Officer LATAM de Ogilvy

Pharma: Franklin Williams, EVP, Executive Experience Director en AREA 23, an IPG Health company, Estados Unidos

PR: Tom Beckman, Global Chief Creative Officer de Weber Shandwick

Print & Publishing: Ícaro Doria, presidente y Chief Creative Officer de DM9, Brasil

Social & Creator: Beth Keamy, Chief Digital Officer de TBWA\Media Arts Lab

Sustainable Development Goals: Josy Paul, Chairperson y Chief Creative Officer, de BBDO, India

Dan Wieden Titanium Lions: Judy John, Global Chief Creative Officer, de Edelman

Entertainment Lions for Sport: Jimmy Smith, Chairman, CEO y Chief Creative Officer en Amusement Park Entertainment, Estados Unidos

Design Lions: Beth Keamy, Chief Digital Officer en TBWA\Media Arts Lab

Los premios de 2025 no solo celebran la excelencia creativa, sino que también reflejan un compromiso con la inclusión, la innovación y el impacto social. Al redefinir categorías y agregar nuevas, estos galardones buscan inspirar a la industria a pensar más allá de lo convencional y utilizar la creatividad como una fuerza para el bien. En un mundo en constante evolución, estos cambios son un recordatorio de que la creatividad no solo debe sorprender, sino también transformar.

También te puede interesar: Las XXXXX del FEP2025 se revelan