Vuelve Shark Tank Colombia, una oportunidad para las pymes

Según el informe GEM 2023-2024, Colombia es uno de los países con mayor actividad emprendedora a nivel mundial, con un puntaje de 23,6 en el índice TEA (Actividad Emprendedora Temprana). En consecuencia, los emprendedores colombianos buscan impactar tanto a consumidores como a los mercados locales e internacionales.

El espíritu emprendedor ha generado un impacto en el país, y gracias a ello, Shark Tank regresa para una sexta temporada, donde los inversionistas tendrán la oportunidad de apostar por nuevos productos y proyectos.

A partir del 9 de septiembre a las 9:00 p.m., llega a las pantallas la sexta temporada de los tiburones, brindando a un nuevo grupo de emprendedores la oportunidad de obtener mayor visibilidad para sus proyectos, acceder a fondos de inversión y recibir consejos de expertos en el campo. En esta edición tendrá a Miguel Piedrahita, quien se ha destacado por ser mediador experto en negocios y por participar activamente en las juntas directivas.

P&M tuvo la oportunidad de conversar con Andrea Arnau, fundadora y CEO de CPT Investments, así como inversionista en Shark Tank Colombia y México.

Revista P&M: Este año llegas a Shark Tank buscando emprendimientos ambientales, sostenibles e innovadores. ¿Por qué?

Andrea Arnau: Mira, yo creo que, en el mundo entero, todas las compañías, las pymes, las grandes, todas están en este momento teniendo un foco en impacto por una razón muy sencilla: el nuevo consumidor no está comprando ningún producto o servicio, sino que está prefiriendo comprar productos y servicios de compañías que no solamente le quiten al planeta, sino que también le devuelvan en temas ambientales y sociales.

Entonces, por eso yo creo que Shark Tank, pero no solo yo, sino los inversionistas y las audiencias, todo el mundo está muy atento a que las marcas sean muy responsables en cómo se comportan con el planeta y con la sociedad.

Revista P&M: Hablabas de sostenibilidad e impacto, pero ¿qué buscan en un emprendimiento para llevarlo adelante en Shark Tank Colombia?

Andrea Arnau: Lo que el programa busca es tener emprendimientos que representen a, digamos, toda la población, ya no solamente tener emprendimientos tecnológicos o no solamente tener emprendimientos de algún segmento específico, porque es un programa muy masivo. Este programa lo que busca es ayudar a la gente a entender mejor el emprendimiento, aprender de cómo se hacen los negocios.

Entonces, busca emprendimientos y emprendedores que nos representen a todos y que nos puedan gustar a todos los inversionistas, porque somos varios inversionistas en el panel y todos buscamos cosas diferentes. Eso es lo que busca el programa. Nosotros, los inversionistas, buscamos encontrar inversiones que se conecten con nuestros propósitos y con nuestra tesis de inversión, que puedan retornar el capital y que ojalá puedan generar mucho impacto a su alrededor, generar mucha prosperidad para sus fundadores, pero también para sus empleados y la gente que usa sus productos y servicios.

Revista P&M: A partir de tu experiencia, ¿cuál crees que es el mayor reto para emprender en Colombia y a nivel internacional?

Andrea Arnau: Lo más difícil de emprender es que, mientras más innovador sea tu negocio, más nueva será la propuesta de valor en el mercado, y más difícil es salir a convencer a la gente de que pueda comprarla. Entonces, la inversión es algo muy complicado. En Latinoamérica es difícil levantar capital y mucho más que en otros mercados.

Es difícil armar equipos de trabajo multidisciplinarios. Es difícil conseguir clientes. Es decir, mientras más novedosa sea tu propuesta, más difícil va a ser, pero también mucho más emocionante.

Revista P&M: ¿Cuáles serían o cuáles crees que serán los mayores retos que enfrentarán las pymes en la región en lo que resta de este 2024?

Andrea Arnau: Yo creo que uno de los retos más grandes que hay para la región y para el mundo es que este es un año de mucho movimiento político. Hoy, la mitad del planeta está eligiendo nuevo presidente este año, y eso genera mucha incertidumbre y mucha inversión retenida, esperando a ver qué va a pasar. Entonces, yo creo que por eso este año puede terminar siendo así de retador.

Revista P&M: ¿Podrías darnos 3 puntos infaltables de una estrategia de lanzamiento de un producto o servicio? y también

Andrea Arnau: Yo creo que lo más importante de todo es conocer muy bien al cliente, conocer muy bien cómo es que tu producto resuelve un problema para ese cliente, concentrarte.

Ojalá primero en pequeños nichos o un nicho de mercado si ya lo tienes identificado, no tratar de gustarle a todo el mundo, porque cuando uno lanza algo para todo el mundo, termina no gustándole a nadie. Entonces, concentrarse en ese cliente, entender bien muy bien quién es, y tratar de hacer muy eficiente la forma de adquirir al cliente para que, después de que lo tengas muy bien aceitado, sea ya cuestión de inversión o adquisición.

Revista P&M: Finalmente, ¿qué significa innovación para Andrea?

Andrea Arnau: Para mí, es encontrar una forma distinta de resolver un problema, pero que sea de una manera rentable, porque la innovación no es, no existe si no se puede generar un negocio alrededor de ella. O sea, la innovación tiene que ser posible y para eso tiene que haber un negocio detrás. Tiene que haber incentivos para que realmente el producto o el servicio se saque adelante.

